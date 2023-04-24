Petróleo e gás: oito negócios vão movimentar quase R$ 9 bilhões no ES

FPSO Cidade de Vitória da Petrobras produz óleo e gás no Polo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo Crédito: Thiago Guimarães/Petrobras

Até 2027, oito negócios no setor de petróleo e gás vão movimentar mais de R$ 8,8 bilhões em investimentos no Espírito Santo. Os projetos envolvem empresas como PRio, Petrobras, Shell e Seacrest Petróleo, sendo que o principal destaque é o do Parque das Baleias, que vai receber a instalação do navio-plataforma Maria Quitéria, no litoral Sul capixaba.

A previsão foi apresentada nesta segunda-feira (24), durante lançamento da sexta edição do Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural no Espírito Santo, produzido pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) . O evento foi realizado no Palácio Anchieta, no centro de Vitória. O documento apresenta dados e análises do setor e também estima o crescimento da produção de petróleo e gás até 2027.

A presidente da Findes, Cris Samorini, destacou que atualmente o setor representa 4,6% do PIB capixaba, tendo uma cadeia produtiva composta por mais de mais de 520 indústrias, responsáveis pela manutenção de 12 mil empregos diretos. Segundo Cris, ainda não há uma estimativa do número de empregos que esses novos investimentos vão gerar no Estado.

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"São empresas que já estão aqui instaladas, algumas já tiveram a aquisição de poços que não estão mais operantes. São diversos investimentos, não somente na operação, mas também no entorno como um todo, numa geração diferenciada de renda que, por algum tempo, a gente deixou de ter no Espírito Santo", destaca Cris.

Para o governador Renato Casagrande , o anuário apresenta uma realidade interessante do setor de óleo e gás. "Para nós, é bom porque petróleo e gás é uma atividade econômica das mais importantes para o nosso Estado. É fundamental ter um acompanhamento e fazer planejamento para que a gente possa gerar emprego, gerar renda e ofertar oportunidade para as empresas capixabas", aponta.

Um dos projetos de destaque na lista é o do navio-plataforma da Petrobras Maria Quitéria, previsto para operar a partir do ano que vem. A economista-chefe da Findes e gerente executiva do Observatório da Indústria, Marília Silva, aponta que esse projeto vai contribuir para aumentar o fator de recuperação de óleo e gás por meio da otimização da atual malha de drenagem, com a interligação de uma nova FPSO (sigla em inglês para unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de óleo).

“Em fevereiro de 2022, a Petrobras e a Yinson assinaram o contrato para afretamento e prestação de serviços da FPSO Maria Quitéria. A previsão é que a nova plataforma esteja operando no último trimestre de 2024. Atualmente, o projeto está no Plano Estratégico da Petrobras 2023-2027", lembra Marília.

"Apesar de os números serem bem interessantes ou serem maiores no offshore, a gente se concentra um pouquinho mais nos números que do onshore (em terra), como a Seacrest, com investimento na faixa de R$ 1 bilhão. Esses investimentos serão praticamente todos feitos no comércio local. Então, para o mercado capixaba, a presença do onshore, principalmente no Norte, é muito importante. Apesar de o investimento não ter um número tão elevado como o offshore, tem representatividade para o Estado muito maior, principalmente para as pequenas, micros e médias empresas", detalha.

Ele lembra que a produção atual no norte capixaba está em torno dos 6.700 barris ao dia, com todas as operadoras juntas. E afirma que a Seacrest pretende chegar a 30 mil barris ao dia, o que deve demandar mais empregos.

Os investimentos previstos em 8 negócios de petróleo e gás