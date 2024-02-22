Os 10 municípios do ES que mais arrecadaram ICMS em 2023

A receita proveniente de ICMS saltou de R$ 67,5 milhões em 2021 para R$ 150,6 milhões — um aumento de 122% — em 2023, conforme dados da Receita Estadual. O município do Norte capixaba, que possui grandes plantas industriais, como a Marcopolo/Volare e a Oxford, conta também com a reativação de diversos campos de extração de petróleo em terra, que estavam com baixa produtividade em períodos anteriores.