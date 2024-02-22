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Receita Estadual

Os 10 municípios do ES que mais arrecadaram ICMS em 2023

Destaque do ano foi São Mateus, que entrou na lista das cidades com maior arrecadação de ICMS. Receita saltou 122% em dois anos com chegada de plantas industriais

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 18:47

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 fev 2024 às 18:47
Fábrica da Oxford, em São Mateus
Fábrica da Oxford está instalada em São Mateus Crédito: Divulgação/Oxford
Ao longo do ano de 2023, o Espírito Santo arrecadou R$ 17,8 bilhões a partir do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), um crescimento de 1,7% em relação a 2022. Nesse cenário, há municípios que se destacam, como São Mateus, agora no top 10 das maiores arrecadações do Estado.  
Ao analisar a participação das cidades no volume de recursos, Vitória se mantém no topo da lista, embora sua participação no total tenha reduzido nos últimos dois anos. A Capital do Estado contribuiu com R$ 7,5 bilhões em ICMS em 2023, o que corresponde a 42,2% do total. Em 2021, Vitória tinha 47,4% da fatia. Ao considerar a Região Metropolitana, essa fatia de concentração de arrecadação sobe para 80%.
Em 2023, o município de Aracruz subiu uma posição no ranking, alcançando a sétima colocação. Já São Mateus passou a figurar entre os dez municípios de maior arrecadação no Estado.
A receita proveniente de ICMS saltou de R$ 67,5 milhões em 2021 para R$ 150,6 milhões — um aumento de 122% — em 2023, conforme dados da Receita Estadual. O município do Norte capixaba, que possui grandes plantas industriais, como a Marcopolo/Volare e a Oxford, conta também com a reativação de diversos campos de extração de petróleo em terra, que estavam com baixa produtividade em períodos anteriores.
Os 10 municípios do ES que mais arrecadaram ICMS em 2023

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Com a entrada de São Mateus no grupo dos municípios que mais arrecadam ICMS, Nova Venécia sai da lista. Confira abaixo a tabela completa com as cidades que mais contribuíram com a arrecadação do imposto no Estado. 
Os dados estão no Receita em Foco, uma publicação que passa a ser realizada trimestralmente pela Secretaria de Estado da Fazenda para informar sobre resultados da arrecadação do Espírito Santo.

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