Ao longo do ano de 2023, o Espírito Santo arrecadou R$ 17,8 bilhões a partir do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), um crescimento de 1,7% em relação a 2022. Nesse cenário, há municípios que se destacam, como São Mateus, agora no top 10 das maiores arrecadações do Estado.
Ao analisar a participação das cidades no volume de recursos, Vitória se mantém no topo da lista, embora sua participação no total tenha reduzido nos últimos dois anos. A Capital do Estado contribuiu com R$ 7,5 bilhões em ICMS em 2023, o que corresponde a 42,2% do total. Em 2021, Vitória tinha 47,4% da fatia. Ao considerar a Região Metropolitana, essa fatia de concentração de arrecadação sobe para 80%.
Em 2023, o município de Aracruz subiu uma posição no ranking, alcançando a sétima colocação. Já São Mateus passou a figurar entre os dez municípios de maior arrecadação no Estado.
A receita proveniente de ICMS saltou de R$ 67,5 milhões em 2021 para R$ 150,6 milhões — um aumento de 122% — em 2023, conforme dados da Receita Estadual. O município do Norte capixaba, que possui grandes plantas industriais, como a Marcopolo/Volare e a Oxford, conta também com a reativação de diversos campos de extração de petróleo em terra, que estavam com baixa produtividade em períodos anteriores.
Os 10 municípios do ES que mais arrecadaram ICMS em 2023
Com a entrada de São Mateus no grupo dos municípios que mais arrecadam ICMS, Nova Venécia sai da lista. Confira abaixo a tabela completa com as cidades que mais contribuíram com a arrecadação do imposto no Estado.
Os dados estão no Receita em Foco, uma publicação que passa a ser realizada trimestralmente pela Secretaria de Estado da Fazenda para informar sobre resultados da arrecadação do Espírito Santo.