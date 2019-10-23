O que as pessoas querem saber sobre a reforma da Previdência?

Creusa essa pessoa não terá. Nesse caso ela não é segurada do INSS e por isso não tem direito a receber auxílio-doença, por exemplo. Como ela não tem qualidade de segurado, tanto a lei nova como na lei velha, prevê que ela não tem direito a receber também a aposentadoria. Já no caso de pessoas com deficiência de famílias e idosos com mais de 65 anos, sem outra fonte de renda, têm direito ao Benefício da Prestação Continuada, também chamado de Loas.