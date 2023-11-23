Novo terminal de cargas vai acelerar entregas de compras on-line no ES

Visando agilizar entregas das compras feitas pela internet, a Azul Cargo inaugurou nesta quinta-feira (23) um novo terminal de cargas no Aeroporto de Vitória . O local, chamado Teca, ganhou 964 metros quadrados após a expansão, totalizando área de 2.465 m² na área do antigo saguão.

Com a expansão, espera-se um aumento na demanda para cerca de 432 mil pacotes mensais, totalizando aproximadamente 1.300 toneladas, o que representa um crescimento de 10%, tendo espaço para chegar a aumento de 50% nos próximos anos.

O incremento da capacidade de recebimento e entrega de pacotes visa atender a demanda por entregas de compras feitas pela internet. A empresa atende vários dos gigantes do e-commerce do país.

De acordo Izabel Reis, diretora da Azul Cargo, atualmente, 60% da movimentação de cargas da empresa em Vitória é voltada para atender clientes de e-commerce, saindo dos Centros de Distribuição de diversas marcas na Grande Vitória para atender clientes de mais de 160 destinos no país. Além do cargueiro, as mercadorias também são transportadas nos aviões de passageiros, quando há espaço disponível no porão. Muitas vezes, metade do porão voa com cargas.

Azul inaugura novo terminal de cargas em Vitória Crédito: Leticia Orlandi

"Temos grandes clientes de e-commerce na Grande Vitória. E, hoje, o cliente quer entregar ou comprar a sua carga com um prazo supercurto. Com a Azul tendo 160 cidades atendidas, a gente consegue fazer entregas em um ou dois dias no Norte, Nordeste e Sul do país", afirma Reis.

O avião cargueiro responsável pelo transporte dos produtos tem capacidade de 12 toneladas, o que equivale a 8 mil pacotes, numa média de 3 quilos por pacote. A rota é diária e feita pela aeronave entre os aeroportos de Vitória e de Viracopos, em Campinas. De lá, os produtos são destinados para várias regiões do país.

Além disso, algumas mercadorias saem do Espírito Santo para o exterior. Segundo a diretora, alguns clientes mandam cargas que vão do Espírito Santo a Guarulhos (São Paulo) e de lá vão para destinos fora do país, como Estados Unidos, por exemplo. De acordo com Izabel, algumas das mercadorias que saem do Estado são peixes, partes e carros e eletroeletrônicos.

O novo espaço, que fica na área do antigo terminal de passageiros, atenderá todos os serviços da empresa para cargas, incluindo as modalidades expressas, standard e e-commerce.

A partir de agora, a Azul Cargo terá acesso exclusivo às áreas operacionais de pátio e pista do aeroporto, conhecidas como "lado ar", o que trará mais agilidade ao processo de transporte de mercadorias. Atualmente, a empresa transporta mensalmente uma média de 393 mil pacotes, equivalente a 1.200 toneladas.

Novo terminal de carga da Azul vai funcionar 24 horas Crédito: Leticia Orlandi

Atendimento 24 horas

Para atender a esse aumento da carga a partir da ampliação, a empresa informou que investiu em treinamento e no atendimento ao público, que será disponibilizado 24 horas por dia na loja da Azul Cargo, que fica na região do saguão do antigo Terminal de Passageiros do Aeroporto de Vitória. A loja também atende ao público em geral, enviando mercadorias para destinos em todo o país.