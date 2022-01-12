Nova diretoria do Sindicato das Empresas de Rádio e TV do ES toma posse

Nova diretoria do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado do Espírito Santo (Sertes) Crédito: Reprodução | TV Vitória

O Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado do Espírito Santo (Sertes) empossou a sua nova diretoria nesta quarta-feira (12). Entre janeiro de 2022 e janeiro de 2025, quem ocupa a presidência do sindicato é o diretor de Administração, Financeiro e Recursos Humanos da Rede Gazeta , Helder Luciano. Formado em administração e com MBA na mesma área pela Universidade de São Paulo, Helder ocupa pela primeira vez a liderança da entidade após passar pela diretoria financeira em duas gestões.

Helder Luciano trabalha na Rede Gazeta desde 2001. Portanto, tem mais de 20 anos de serviços prestados à empresa. Segundo ele, a ideia é que o sindicato continue servindo como suporte e prestando assessoria aos seus 33 associados em todo o Espírito Santo.

Helder Luciano foi empossado presidente do Sertes Crédito: Reprodução | TV Vitória

"O planejamento é trabalhar mais próximo dos associados, trabalhar a capacitação dos profissionais da Rádio e Televisão, dar representatividade no âmbito estadual e federal.É importante estar ativo nas discussões" Helder Luciano - Diretor da Rede Gazeta

Entre outros desafios do sindicato, Helder Luciano chama atenção para a defesa da liberdade de imprensa no Brasil. "Está intrínseco em nosso papel" afirma.

COMPÕEM A NOVA DIRETORIA DO SINDICATO:

Helder Luciano, da Rede Gazeta - presidente

Caio Perenzin, da Rede Vitória - vice-presidente



Isaías Fraga, da Rede Tribuna - diretor



Ricardo Conde, da TV Guarapari - diretor financeiro



Carlos Jansen, da Rádio Aracruz - diretor



O SINDICATO

A intenção de reunir as emissoras de rádio e televisão do Espírito Santo em uma instituição que exercesse o papel de fórum para debate das questões que afetam as suas atividades sempre esteve presente entre os empresários do setor.

Motivados pela Abert, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, alguns empresários, tendo à frente Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Filho, presidente da Rede Gazeta, se mobilizaram para criar uma associação semelhante em nível estadual, na década de 1980.

Nova diretoria do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado do Espírito Santo (Sertes) Crédito: Reprodução | TV Vitória

Pretendiam os empresários, principalmente, criar entre as emissoras mecanismos que facilitassem a solução dos problemas que enfrentavam na manutenção de equipamentos, já que na época eram poucos os fornecedores de peças e de mão-de-obra especializada. A iniciativa não prosperou, pois foram poucas as emissoras que se interessaram em participar.

Na década de 1990 o movimento ressurgiu mais forte diante da ameaça que passou a representar para as empresas o poder normativo da Justiça do Trabalho revigorado pela Constituição de 1988. As demandas coletivas movidas pelos sindicatos das categorias profissionais colocavam em risco a sobrevivência de várias empresas.