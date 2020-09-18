Mutirão on-line para negociar dívidas em Vila Velha a partir de segunda

Mutirão para negociar dívidas a partir de segunda-feira Crédito: Freepik

Com atendimentos presenciais suspensos em função da pandemia do novo coronavírus , o Procon de Vila Velha vai promover, entre a próxima segunda-feira (21) e a sexta-feira (25), um mutirão on-line para negociação de dívidas.

Até o momento, nove empresas confirmaram a participação. São elas: Banestes, Itaú, Agoracred, Dacasa Financeira, Credsystem, Banco BMG, Oi, Vivo, Claro/Net. Os consumidores também poderão abrir solicitação de negociação para empresas que não participarão do mutirão.

O consumidor utilizará nosso canal de WhatsApp para ter acesso ao formulário em que fará o registro de seu requerimento de negociação, informou o coordenador executivo interino do Procon de Vila Velha , Diego Fernandes Coutinho.

COMO PARTICIPAR

O formulário para registro do requerimento de negociação deverá ser solicitado por meio mensagem, que deverá ser enviada ao WhatsApp: (27) 98823-7864, entre os dias 21 e 25 de setembro.

Ao preencher o formulário, o consumidor deverá informar, no campo DESCRIÇÃO DA RECLAMAÇÃO, que deseja PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO, podendo, a seu critério, apresentar sua proposta de acordo para quitação à vista ou parcelado.

Caso o requerimento seja feito em nome de terceiro, como um familiar, é necessário anexar a procuração, conforme modelo constante no link de acesso ao formulário.