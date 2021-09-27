Mutirão de renegociação do Banestes termina nesta quinta-feira (30)

Agência do Banestes em Vitória Crédito: Banestes/Divulgação



Termina nesta quinta-feira (30) o Feirão Acordo Fácil Banestes . O mutirão oferece condições especiais para pagamento de débitos em aberto, como descontos de até 100% em juros, correção e multa, além do parcelamento do valor devido em até 99 meses.

A ação ocorre no site do Banestes e na rede de agências. Quem optar pela modalidade on-line precisa clicar na aba "Créditos" e escolher a opção "Renegociação de Dívidas", ou clicar direto este link . Após preencher o formulário, o cliente receberá retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para negociação.

Podem solicitar a renegociação clientes pessoa física ou jurídica, com dívidas judicializadas ou não. O banco avaliará a possibilidade de concessão de até 100% de desconto em todos os juros, correção e multa, além de definir um novo prazo de parcelamento da dívida, que pode chegar a 99 meses. É importante lembrar que os descontos são sempre maiores para quem decide pagar à vista.

Podem ser renegociados todos os produtos ofertados pelo Banestes, como contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. É necessário que as dívidas não ultrapassem o valor de até R$ 500 mil para clientes pessoa física (PF) e R$ 1 milhão para clientes pessoa jurídica (PJ). Em ambos os casos, o atraso deve ser superior a 60 dias.

Caso o cliente não tenha acesso à internet, poderá solicitar na rede de agências Banestes que a dívida seja avaliada pelo gerente. Porém, devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o banco orienta aos clientes que priorizem o atendimento on-line.