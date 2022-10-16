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Montado em Aracruz, navio-plataforma P-71 deixa Estaleiro Jurong

Embarcação vai atuar no campo de Itapu, no Rio de Janeiro, na Bacia de Santos. Deve retirar 150 mil barris de petróleo por dia do pré-sal

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 15:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2022 às 15:01
Visita de A Gazeta à P 71, navio plataforma da Petrobrás que está em construção no Estaleiro Jurong, em Aracruz, ES
Visita de A Gazeta à P 71, navio plataforma da Petrobrás que está em construção no Estaleiro Jurong, em Aracruz, ES Crédito: Fernando Madeira
Navio-plataforma montado no Litoral Norte do Espírito Santo, a P-71 deixou no sábado (15) o Estaleiro Jurong Aracruz, localizado em Barra do Riacho, com destino a um campo de petróleo da Petrobras no pré-sal da Bacia de Santos.
Com a licença de instalação concedida pelo o Ibama e a conclusão da construção, o FPSO vai atuar no Campo de Itapu, no Rio de Janeiro. A previsão era de começar as atividades na embarcação no início de 2023, mas o cronograma foi antecipado para 2022.
A unidade produzirá diariamente até 150 mil barris de óleo e até 6 milhões de metros cúbicos de gás. A capacidade de armazenamento da P-71 é de 1,6 milhão de barris de óleo.

Gigante do mar: conheça por dentro um navio-plataforma de petróleo

A P-71 é uma plataforma do tipo FPSO (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de óleo) e navegará até a Bacia de Santos para cumprir a próxima etapa do projeto, que consiste na sua ancoragem no campo, seguida da interligação aos dutos de produção da unidade (risers).
A P-71 entrará em operação em dezembro de 2022 e deve atingir o seu pico de produção até o final de 2023. A unidade pertence à Petrobras e será a última da série de Replicantes, também composta por P-66, P-67, P-68, P-69 e P-70. Essas unidades apresentam alta capacidade de produção, tecnologias avançadas de operação e redução de emissões, com o mesmo projeto de engenharia replicado.
De acordo com a Petrobras, um exemplo da tecnologia para redução de emissões dos Replicantes é o sistema de FGRU (Flare Gas Recovery Unity), usado para aproveitar o gás gerado no processo de produção e diminuir a sua queima e liberação na atmosfera.
Em junho deste ano, a A Gazeta visitou, a convite da Petrobras, a plataforma P-71, que deve retirar o equivalente a 150 mil barris de petróleo por dia do fundo do mar. Confira detalhes no vídeo abaixo:

Correção

17/10/2022 - 2:20
O texto foi atualizado e corrigido após nota da Petrobras, que retificou a informação dada anteriormente sobre a data de saída da plataforma do estaleiro. A versão inicial da reportagem dizia que o FPSO tinha saído no domingo, mas a plataforma saiu de Aracruz no sábado (15).

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