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Vai até domingo (18)

Megaliquidação tem produtos com até 80% de desconto em Goiabeiras

Evento reúne 300 expositores com produtos de diversas marcas, tipos e modelos, além de praça de alimentação e programação musical diária
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

14 jun 2023 às 16:58

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 16:58

Quem busca comprar produtos com desconto poderá aproveitar, nos próximos dias, uma megaliquidação em Vitória. A 5ª edição do Liquida Goiabeiras conta com quase 300 expositores com produtos de diversas marcas, tipos e modelos, que poderão ser adquiridos até domingo (18), das 9h às 22 horas, em frente à Faculdade Multivix. A entrada é gratuita.
Fique de olho no cartão e na máquina de cartão de crédito durante as compras
Liquida Goiabeiras: megapromoção vai até domingo (18) Crédito: Shutterstock
De acordo com a organização, vários segmentos estão reunidos, nas ruas José Alves e José Vicente Rocha, em Goiabeiras, e é possível comprar roupas, calçados, acessórios, eletrônicos, artigos de cama, mesa e banho e outros itens com descontos de até 80%.
Também há estandes para aplicação de piercing e tatuagens, e praça de alimentação, além de atrações musicais. Nesta quarta-feira (14), por exemplo, haverá apresentações a partir das 16h30, começando com um show da banda Os Jotas.

Serviço

  • 5º Liquida Goiabeiras Outlet
  • Quando: 13 a 18 de junho de 2023, das 9 às 22h
  • Onde: Ruas José Alves e José Vicente Rocha, em frente à faculdade Multivix, em Goiabeiras (Vitória)
  • Entrada Franca.

Atrações musicais

  • Dia 14 (quarta-feira)
  • 16h30 – Banda Os Jotas
  • 18h – Zé Felipe e Romário
  • 20h30 – Banda Movimento
  • Dia 15 (quinta-feira)
  • 18h – Edson Mineiro e Goiano
  • 20h30 – Paulo Bruni
  • Dia 16 (sexta-feira)
  • 18h – Forrofiá
  • 21h – Talavera
  • Dia 17 (sábado)
  • 17h – Brasil Pandeiro
  • 19h30 – Banda de Congo de Goiabeiras
  • 21h – Vlad AKS
  • Dia 18 (domingo)
  • 15h – Banda da Guarda Municipal de Vitória
  • 18h – Velha Guarda da Chegou o que Faltava
  • 21h – Bateria da Chegou o que Faltava

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