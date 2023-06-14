Megaliquidação tem produtos com até 80% de desconto em Goiabeiras

Quem busca comprar produtos com desconto poderá aproveitar, nos próximos dias, uma megaliquidação em Vitória. A 5ª edição do Liquida Goiabeiras conta com quase 300 expositores com produtos de diversas marcas, tipos e modelos, que poderão ser adquiridos até domingo (18), das 9h às 22 horas, em frente à Faculdade Multivix. A entrada é gratuita.
De acordo com a organização, vários segmentos estão reunidos, nas ruas José Alves e José Vicente Rocha, em Goiabeiras, e é possível comprar roupas, calçados, acessórios, eletrônicos, artigos de cama, mesa e banho e outros itens com descontos de até 80%.
Também há estandes para aplicação de piercing e tatuagens, e praça de alimentação, além de atrações musicais. Nesta quarta-feira (14), por exemplo, haverá apresentações a partir das 16h30, começando com um show da banda Os Jotas.
Serviço
- 5º Liquida Goiabeiras Outlet
- Quando: 13 a 18 de junho de 2023, das 9 às 22h
- Onde: Ruas José Alves e José Vicente Rocha, em frente à faculdade Multivix, em Goiabeiras (Vitória)
- Entrada Franca.
Atrações musicais
- Dia 14 (quarta-feira)
- 16h30 – Banda Os Jotas
- 18h – Zé Felipe e Romário
- 20h30 – Banda Movimento
- Dia 15 (quinta-feira)
- 18h – Edson Mineiro e Goiano
- 20h30 – Paulo Bruni
- Dia 16 (sexta-feira)
- 18h – Forrofiá
- 21h – Talavera
- Dia 17 (sábado)
- 17h – Brasil Pandeiro
- 19h30 – Banda de Congo de Goiabeiras
- 21h – Vlad AKS
- Dia 18 (domingo)
- 15h – Banda da Guarda Municipal de Vitória
- 18h – Velha Guarda da Chegou o que Faltava
- 21h – Bateria da Chegou o que Faltava