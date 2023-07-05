Para esquentar as vendas e os consumidores que vão precisar daquela roupa ou calçado para enfrentar o frio, alguns shoppings da Grande Vitória estão preparando liquidações de inverno com descontos de até 75% em variadas lojas.

As promoções vão ocorrer nos shoppings Vitória, Norte Sul e Jardins, na Capital; e no Boulevard e Praia da Costa, em Vila Velha. As ofertas valerão durante o horário de funcionamento das lojas participantes.

No Shopping Vitória, os descontos ocorrem de sexta (7) a domingo (10) Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

No Shopping Vitória, as promoções começam na próxima sexta-feira (7) e vão até domingo (10), com descontos de até 75%. O consumidor que desejar adquirir, por exemplo, vestuário, roupas de cama, acessórios, objetos e até lanches poderão encontrar itens com bons preços.

Já no Norte Sul, os clientes poderão aproveitar as promoções com a criançada. A liquidação de inverno vai abranger todas as lojas entre os dias 13 e 16 de julho, com até 50% de desconto. O local terá atrações com temática de arraiá e oficinas juninas para os pequenos com funcionamento somente no dia 15, das 14h às 17h.

Your browser does not support the audio element. Liquidação de inverno: shoppings da Grande Vitória têm até 75% de desconto

O Shopping Jardins já está com as promoções a todo vapor. A previsão é que a liquidação nas lojas participantes do estabelecimento situado no bairro Jardim da Penha vá até o dia 12 de julho ou até durarem estoques. Estão disponíveis ofertas em roupas de marcas com até 50% de desconto.

Em Vila Velha, as promoções vão acontecer em dois shoppings: Boulevard e Praia da Costa.

No Boulevard, o tradicional Liquida Boulevard ocorrerá de 13 a 16 de julho, com descontos de até 70% em lojas de times, colchões, games, acessórios, perfumes e vestuário. Além disso, os pais e responsáveis também vão contar com promoções em roupas para o público infantil.

De acordo com o gerente de marketing do Boulevard Shopping Vila Velha, Carlos Oliveira, os saldões que ocorrem no shopping são estratégias de vendas bem aceitas e aguardadas pelos consumidores.

“Nosso objetivo é aliar preço e qualidade aos produtos que ofertamos. Muitas pessoas aguardam essas oportunidades para comprar algum objeto de desejo, e aqui nosso leque de opções é grande e diversificado”, explica.