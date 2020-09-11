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INSS reabre agências na 2ª só com agendamento e sem perícia médica

No ES, apenas 16 agências vão retomar atendimento presencial na segunda, em horário reduzido. Lista será ampliada diariamente, seguindo protocolos de segurança

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 19:02
Perícia no INSS
As atividades nas agências estavam paralisadas em decorrência da pandemia do novo coronavírus Crédito: Fernando Madeira
O retorno gradual das atividades presenciais das agências do INSS, que começa na segunda-feira (14), ocorrerá em horário reduzido, das 7h às 13h, e os atendimentos só serão feitos com agendamento. A informação foi passada nesta sexta-feira (11) pelo secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, durante coletiva de imprensa virtual.
"Sabemos a importância dos serviços do INSS, assim como a importância da perícia médica previdenciária", comentou Bianco. "Ontem (quinta), tivemos algumas visitas a agências do INSS e também a locais dentro do instituto onde serão realizadas perícias médicas. Tudo está sendo tratado com maior respeito, transparência e responsabilidade possível."

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No Espírito Santo, apenas 16 das 31 agências funcionarão já no primeiro dia de abertura, mas sem o serviço de perícia, que será retomado posteriormente. Segundo o órgão, a lista será atualizada diariamente. Os dados serão disponibilizados no site do INSS e no aplicativo Meu INSS no momento em que o segurado fizer o agendamento.
Segundo o INSS, serão priorizados, nesta primeira fase, serviços de avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional, considerados os mais importantes para que o órgão possa retomar o atendimento presencial neste momento.

LISTA DE AGÊNCIAS QUE ABRIRÃO NO ES NA SEGUNDA-FEIRA (14)

  • Alegre
  • Cachoeiro
  • Colatina
  • Guarapari
  • Linhares
  • Nova Venécia
  • Serra
  • Vila Velha
  • São Mateus
  • Vitória (são consideradas duas na avenida Beira-Mar, a gerência regional e a agência de Vitória)
  • Santa Teresa
  • Castelo
  • Pinheiros
  • Baixo Guandu
  • São Gabriel da Palha
O secretário especial de Previdência destacou a necessidade de marcar horário, seja pelo app ou pelo telefone 135, para evitar aglomerações  e pediu que os segurados apenas cheguem às agências próximo do horário agendado.
"Só vão entrar na agência os segurados que tenham agendamento. Não se desloquem sem que tenham feito agendamento, é fundamental, é uma medida de segurança", disse.

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Ele afirmou ainda que a reabertura contará com diversos protocolos de segurança, entre eles a medicação de temperatura de funcionários e clientes, além da disponibilização de álcool em gel.  Outras medidas, como equipamentos de proteção individual serão exigidas para peritos médicos e trabalhadores.
Os serviços que atualmente estão sendo feitos remotamente seguirão dessa forma. O atendimento presencial será reservado às questões que necessitam da presença dos servidores, com avaliação de documentos.

SETE ADIAMENTOS

A reabertura dos postos do INSS chegou a ser adiada sete vezes por causa da resistência dos seus servidores. Diante da confirmação da data da retomada dos serviços, representantes dos servidores orientam greve sanitária contra a medida.
Em 31 de julho, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho anunciou o pedido de exoneração de 52 servidores que ocupavam cargos de confiança na estrutura da Perícia Médica Federal e não concordavam com a reabertura das agências, alegando risco de contágio dos profissionais pelo novo coronavírus.

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