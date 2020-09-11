INSS reabre agências na 2ª só com agendamento e sem perícia médica

As atividades nas agências estavam paralisadas em decorrência da pandemia do novo coronavírus Crédito: Fernando Madeira

"Sabemos a importância dos serviços do INSS, assim como a importância da perícia médica previdenciária", comentou Bianco. "Ontem (quinta), tivemos algumas visitas a agências do INSS e também a locais dentro do instituto onde serão realizadas perícias médicas. Tudo está sendo tratado com maior respeito, transparência e responsabilidade possível."

No Espírito Santo, apenas 16 das 31 agências funcionarão já no primeiro dia de abertura, mas sem o serviço de perícia, que será retomado posteriormente. Segundo o órgão, a lista será atualizada diariamente. Os dados serão disponibilizados no site do INSS e no aplicativo Meu INSS no momento em que o segurado fizer o agendamento.

Segundo o INSS, serão priorizados, nesta primeira fase, serviços de avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional, considerados os mais importantes para que o órgão possa retomar o atendimento presencial neste momento.

LISTA DE AGÊNCIAS QUE ABRIRÃO NO ES NA SEGUNDA-FEIRA (14)

Alegre

Cachoeiro

Colatina

Guarapari

Linhares



Nova Venécia

Serra

Vila Velha

São Mateus

Vitória (são consideradas duas na avenida Beira-Mar, a gerência regional e a agência de Vitória)



Santa Teresa

Castelo

Pinheiros

Baixo Guandu

São Gabriel da Palha



O secretário especial de Previdência destacou a necessidade de marcar horário, seja pelo app ou pelo telefone 135, para evitar aglomerações e pediu que os segurados apenas cheguem às agências próximo do horário agendado.

"Só vão entrar na agência os segurados que tenham agendamento. Não se desloquem sem que tenham feito agendamento, é fundamental, é uma medida de segurança", disse.

Ele afirmou ainda que a reabertura contará com diversos protocolos de segurança, entre eles a medicação de temperatura de funcionários e clientes, além da disponibilização de álcool em gel. Outras medidas, como equipamentos de proteção individual serão exigidas para peritos médicos e trabalhadores.

Os serviços que atualmente estão sendo feitos remotamente seguirão dessa forma. O atendimento presencial será reservado às questões que necessitam da presença dos servidores, com avaliação de documentos.



SETE ADIAMENTOS

A reabertura dos postos do INSS chegou a ser adiada sete vezes por causa da resistência dos seus servidores. Diante da confirmação da data da retomada dos serviços, representantes dos servidores orientam greve sanitária contra a medida