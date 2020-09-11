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Operações

Atividades presenciais no INSS serão retomadas no dia 14

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, confirmou que a retomada será realizada de maneira gradual

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 17:07
Perícia no INSS
As atividades nas agências estavam paralisadas em decorrência da pandemia do novo coronavírus Crédito: Fernando Madeira
O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, confirmou nesta sexta-feira (11), durante coletiva de imprensa virtual, que as atividades presenciais nas agências do INSS vão ser retomadas na próxima segunda-feira, dia 14. Segundo ele, esta retomada será gradual.
"Sabemos a importância dos serviços do INSS, assim como a importância da perícia médica previdenciária", comentou Bianco. "Ontem, tivemos algumas visitas a agências do INSS e também a locais dentro do instituto onde serão realizadas perícias médicas. Tudo está sendo tratado com maior respeito, transparência e responsabilidade possível."
A coletiva de Bianco, originalmente marcada para as 14 horas, foi iniciada perto das 16h20. No entanto, ela foi interrompida em função de problemas técnicos.

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