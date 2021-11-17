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População prejudicada

INSS de Vila Velha fica sem internet e perícias são canceladas

Atendimentos foram cancelados nesta quarta-feira (17) devido ao problema e, segundo o órgão, os prejudicados tiveram os telefones anotados e terão as perícias reagendadas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 nov 2021 às 18:05

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 18:05

A agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Vila Velha ficou sem internet nesta quarta-feira (17) e as perícias agendadas no local foram canceladas. O órgão não soube informar o número de pessoas prejudicadas e afirmou que as pessoas atendidas serão reagendadas pelos servidores da unidade.
Com a agência fechada desde as 8h, muitas pessoas tiveram que voltar para casa sem atendimento. A operadora de caixa Cristiana Ribeiro da Cruz, de 41 anos, relatou à reportagem de A Gazeta que está sem trabalhar há dois meses. Ela realizaria a primeira perícia nesta quarta-feira para ver se conseguiria o benefício ou se teria que voltar ao trabalho.
"Cheguei perto das 14h para passar por um médico, porque 'encostei'. A perícia ia dizer se eu ia conseguir o benefício ou não. Informaram que desde a parte da manhã estava sem internet, que era para esperar. Meu esposo veio comigo lá de Guarapari, mas perdi o dia. Agora vão pegar o nosso número para remarcar. Estou com problema no braço esquerdo", explicou.
Cristiana Ribeiro da Cruz, de 41 anos, esperava por  perícia no INSS de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Quem também esteve na agência durante a tarde foi João de Sousa Neves, de 57 anos. Ele disse que tem problema de visão e está em busca da aposentadoria. "Estou com horário agendado para as 15h30, mas o atendente não dá nem atenção para a gente", relatou. 

O QUE DIZ O INSS

Por nota, o INSS informou que a agência em Vila Velha ficou sem atendimento devido à queda na internet — que foi reestabelecida no fim da tarde. 
O instituto não informou quantas pessoas foram prejudicadas e explicou que todos os prejudicados tiveram os telefones anotados por servidores e os atendimentos serão reagendados. A data, no entanto, dependerá de cada serviço requerido pelos cidadãos.
*Com contribuição de Carlos Alberto Silva

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