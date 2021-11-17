Segurados convocados pelo INSS têm até sexta (19) para agendar revisão

Após essa sexta-feira (19), os segurados que ainda não agendaram poderão ter seu benefício suspenso Crédito: Fernando Madeira

Dos 1.790 segurados do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS) no Espírito Santo que foram convocados para revisão de benefício por incapacidade (auxílio-doença), menos de 10% realizaram a perícia médica até o momento. No Estado, apenas 129 realizaram a perícia entre os convocados pelo Programa de Revisão dos Benefícios por Incapacidade (PRBI), e outros 5 agendaram atendimento (dados de 10 de novembro).

O prazo para fazer o agendamento termina nesta sexta-feira (19). Após essa data, os segurados que ainda não agendaram poderão ter seu benefício suspenso. Os convocados devem agendar perícia médica pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site . Também é possível ligar para a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

PRBI

Desde agosto, o INSS vem convocando segurados para revisão dos benefícios por incapacidade temporária mantidos sem perícia por período superior a seis meses. Também fazem parte dessa lista os casos que não possuam data de cessação estipulada ou indicação de reabilitação profissional.

Na data agendada para a realização da perícia deverão ser apresentados os documentos pessoais, além de toda a documentação médica que o segurado disponha, tais como laudos com CID, atestados, receitas e exames recentes.

Para visualizar a lista dos segurados que ainda não agendaram, clique aqui.

PERGUNTAS & RESPOSTAS

FUI CONVOCADO PARA REVISÃO: O QUE DEVO FAZER ?

É preciso agendar uma perícia médica por um dos canais de atendimento do INSS — Meu INSS (aplicativo ou site) ou pelo telefone 135.

Pelo Meu INSS, basta seguir o seguinte passo a passo





Faça o login no Meu INSS



Clique em "Do que você precisa?", escreva "Agendar Perícia" e, em seguida, em "Novo Requerimento"



Escolha entre "Perícia Inicial", se for a primeira vez, ou "Perícia de Prorrogação", se já estiver em benefício



Siga as orientações que aparecem na tela



Informe os dados necessários para concluir o seu pedido



QUEM VAI PASSAR PELA REVISÃO?

O procedimento é destinado exclusivamente aos beneficiários do antigo auxílio-doença, incluindo o acidentário e engloba apenas as pessoas que estão há mais de seis meses sem passar por perícia médica e sem data definida para cessação do benefício. Vale destacar que os aposentados por invalidez e pessoas que recebem o amparo assistencial ao deficiente não passam por esta revisão.

PARA QUE SERVE?