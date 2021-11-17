Covid-19: ES registra 13.081 mortes e tem 614.707 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 77.994. Na sequência, aparece Vila Velha (77.364), seguida por Vitória (67.216) e Cariacica (46.677). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.881), que fica na Região Sul do Estado.

ES tem 13.081 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.605 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.839. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.997 contaminações.

Até esta quarta-feira, mais de 2,2 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 592.358, com um acréscimo de 518 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.241.718 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Outras 114.854 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 370.934 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos trabalhadores da saúde.