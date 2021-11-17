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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.081 mortes e tem 614.707 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 16 óbitos e 540 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (17) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2021 às 17:24

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 17:24

O Espírito Santo chegou ao total de 13.081 mortes614.707 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 24 horas, foram registrados 16 óbitos e 540 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (17) no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 77.994. Na sequência, aparece Vila Velha (77.364), seguida por Vitória (67.216) e Cariacica (46.677). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.881), que fica na Região Sul do Estado.
Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
ES tem 13.081 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.605 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.839. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.997 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 2,2 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 592.358, com um acréscimo de 518 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.241.718 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Outras 114.854 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 370.934 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos trabalhadores da saúde.
Com relação à aplicação da segunda dose, a reportagem demandou a Secretaria de Estado da Saúde sobre divergências nos números desde o dia 8 de novembro, e a Sesa informou que a demanda está na área técnica. Assim que houver retorno sobre o assunto, este texto será atualizado.

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