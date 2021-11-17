Entorta, mas não cai? Imagem mostra poste quebrado em Vila Velha

Torto e com vergalhões expostos: é esse o estado de um dos postes da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, segundo registro feito por um popular que passava pelo local na terça-feira (16) e enviado à reportagem de A Gazeta. Não é possível saber se a situação oferece algum risco aos pedestres e aos motoristas em uma das mais movimentadas avenidas da cidade, mas, como mostram as imagens, a estrutura está danificada e direcionada para o asfalto, sem contato firme com o chão.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que a estrutura é de competência da concessionária de energia elétrica. Já a EDP disse que a substituição do poste está programada para os próximos dias, dependendo das condições climáticas.
ESTRUTURA MODIFICADA
Nesta segunda-feira (29), duas semanas após reportagem de A Gazeta, o poste foi substituído. Imagem enviada pela EDP mostra trabalhadores trocando a estrutura.
Atualização
29/11/2021 - 7:10
A EDP fez a troca da estrutura. O texto foi atualizado.