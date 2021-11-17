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Avenida Carlos Lindenberg

Entorta, mas não cai? Imagem mostra poste quebrado em Vila Velha

Prefeitura afirma que estrutura é de competência da EDP. Na segunda-feira (29), duas semanas após reportagem, o poste foi substituído
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2021 às 17:05

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 17:05

Poste torto na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Poste torto na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha Crédito: Jéssica Fernandes
Torto e com vergalhões expostos: é esse o estado de um dos postes da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, segundo registro feito por um popular que passava pelo local na terça-feira (16) e enviado à reportagem de A Gazeta. Não é possível saber se a situação oferece algum risco aos pedestres e aos motoristas em uma das mais movimentadas avenidas da cidade, mas, como mostram as imagens, a estrutura está danificada e direcionada para o asfalto, sem contato firme com o chão.
Poste torto na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Vergalhões ficam expostos sem o concreto do poste Crédito: Jéssica Fernandes
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que a estrutura é de competência da concessionária de energia elétrica. Já a EDP disse que a substituição do poste está programada para os próximos dias, dependendo das condições climáticas. 

ESTRUTURA MODIFICADA

Nesta segunda-feira (29), duas semanas após reportagem de A Gazeta, o poste foi substituído. Imagem enviada pela EDP mostra trabalhadores trocando a estrutura.
Poste que estava quebrado foi substituído em Vila Velha
Poste que estava quebrado foi substituído em Vila Velha Crédito: Divulgação | EDP

Atualização

29/11/2021 - 7:10
A EDP fez a troca da estrutura. O texto foi atualizado.

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