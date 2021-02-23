Agência do INSS em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. INSS chama 81.663 segurados no ES para prova de vida digital biométrica

SÃO PAULO - O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) está convocando 5,3 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios para fazer a prova de vida digital por meio de biometria. O procedimento, lançado no ano passado, foi ampliado e, a partir desta terça-feira (23), deve ser feito pelo aplicativo meu gov.br. No entanto, ainda se trata de um projeto-piloto. No Espírito Santo , 81.663 pessoas vão ser chamadas.

A convocação dos segurados elegíveis para participar da fé de vida digital está sendo feita por meio de mensagens enviadas por SMS ou email. Também há, ao acessar o Meu INSS, uma mensagem para que o segurado faça o procedimento, caso ele esteja com a prova de vida pendente.

Segundo o secretário especial de Trabalho e Previdência Social, Bruno Bianco, o recadastramento anual dos segurados do INSS para provar que estão vivos segue sendo feito na rede bancária, como sempre ocorreu. Além disso, não haverá corte de benefício, por mais duas competência, ou seja, março e abril, de quem não fizer a prova.

Para realizar a biometria facial, o INSS usará a base de dados do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Para essa fase do projeto-pilto, foram selecionados, portanto, segurados que tenham carteira de motorista ou título de eleitor.

Veja o passo a passo para fazer a prova de vida digital:

1. Acesse o aplicativo Meu INSS no celular

2. Ao logar, o usuário verá a mensagem "Chegou a hora de fazer a sua prova de vida. Faça agora, pelo celular, sem precisar sair de casa". Embaixo estará outra mensagem: "Instale o Meu gov.br". Clique sobre ela e baixe o aplicativo

3. Entre no aplicativo Meu gov.br e clique em "Autorizações". Selecione a autorização marcada como pendente e clique em "Autorizar"

4. Será feita a pergunta: "Deseja aceitar a autorização?"; clique em "Realizar Validação"

5. Em seguida, vá em "Permitir" para que o aplicativo acesse a câmara do seu celular

6. Será solicitado o número de um documento de identidade, informe-o e clique em "Prosseguir"

7. Aparecerão dicas para fazer a prova de vida, que são: fique em um ambiente iluminado e sem ninguém atrás ou do seu lado; deixe o rosto à mostra, sem óculos ou uso de chapéu; o celular deve estar na frente do rosto

8. Aparecerá um círculo em torno do seu rosto. Mantenha o rosto no centro desse círculo e aguarde cerca de 40 a 60 segundos para a conclusão da biometria digital

9. Se estiver tudo certo, aparecerá a mensagem "Validação Facial realizada com sucesso"