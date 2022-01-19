Terreno na Reta da Penha que será vendido pelo governo do ES Crédito: Governo do ES/Divulgação

Correção A versão anterior da reportagem afirmava que os imóveis seriam leiloados pelo Estado. No entanto, o governo lançou um edital de concorrência pública que se difere um pouco de um leilão, já que as propostas de compra precisam ser enviadas previamente e não será possível fazer novas ofertas para cobrir lances de concorrências. O título e o texto foram corrigidos.

governo do Espírito Santo vai vender três imóveis públicos do Executivo Estadual localizados em Vitória , sob o critério de maior oferta. Os valores das unidades somadas totalizam mais de R$ 12 milhões.

O edital de concorrência pública nº 001/2022 foi publicado nesta quarta-feira (19) no Diário Oficial pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos ( Seger ). O documento pode ser conferido no site da pasta, www.seger.es.gov.br , no menu “Gestão de Patrimônio”, na aba “Editais”. Ou pelo site portaldepatrimonio.es.gov.br

Your browser does not support the audio element. Imóveis do governo do ES em Vitória serão vendidos. Veja quais são e como participar

Os imóveis que serão vendidos estão distribuídos por dois lotes:

O primeiro conta com duas unidades e tem lance inicial no valor de R$ 4.837.000. Neste caso, a venda contempla o terreno de 1.380 m², localizado na esquina da Rua Hélio Marconi com a Avenida Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira; e o Edifício Percy, que tem 2º, 3º e 4º pavimentos, com terraço coberto, totalizando 814,70 m² de área construída, que fica na Rua Barão de Itapemirim, no Centro de Vitória. No segundo lote, o edital prevê a comercialização de um terreno de 2.127 m², localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, n°455, no bairro Santa Lúcia. A unidade tem lance inicial de R$ 7.333.000.



O edital de concorrência é uma modalidade de venda que adota o o critério "maior lance ou oferta”, ou seja, o imóvel é vendido para aquele que apresenta proposta com maior valor de compra. Após o lance feito, não é possível cobrir a oferta de um concorrente, diferenciando-se assim do formato de leilão tradicional.

O edital de concorrência determina que poderão participar do processo pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em grupo, que atenderem a todas as exigências contidas no Edital e seus anexos. Clique aqui para ver o documento.

[email protected]. Para agendar visita aos imóveis, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (27) 3636-5266 e/ou pelo e-mail

A sessão pública para abertura das propostas está agendada para o dia 10 de março, às 10 horas, no auditório do Edifício Fábio Ruschi, localizado na Avenida Governador Bley, 236, Centro de Vitória. As propostas devem ser enviadas até esta data.

O secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, ressalta que o objetivo da venda, além de arrecadar recursos financeiros para investimentos em projetos, programas e entregas do Governo à população capixaba, possibilitará que novos empreendimentos funcionem nesses locais.

CONFIRA OS IMÓVEIS

LOTE 01

Lance inicial: R$ 4.837.000

Imóveis:



Terreno de 1.380 m², em Bento Ferreira, que será vendido pelo governo do ES Crédito: Governo do ES/ divulgação

Terreno de 1.380 m², que fica na esquina da Rua Hélio Marconi com a Avenida Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira.

Ed. Percy (prédio azul), no Centro de Vitória, que vai ser vendido pelo governo do ES Crédito: Governo do ES/divulgação

Edifício Percy, que tem 2º, 3º e 4º pavimentos, com terraço coberto, totalizando 814,70 m² de área construída, localizado na Rua Barão de Itapemirim, no Centro de Vitória.

LOTE 02

Lance inicial: R$ 7.333.000

Imóvel

Terreno na Reta da Penha que será vendido pelo governo do ES Crédito: Governo do ES/divulgação