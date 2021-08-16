Planos de saúde serão comercializados em outubro Crédito: Divugação/Trino Saúde

O Hospital Evangélico, a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Materno Infantil – três unidades hospitalares filantrópicas de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo – se uniram para ofertar, a partir de outubro, um plano de saúde de atuação regional.

Batizada de Trino Saúde, a rede pretende ofertar assistência com mais de 400 médicos, alcançando já no primeiro ano de atuação até oito mil clientes.

Your browser does not support the audio element. Hospitais filantrópicos do Sul do ES se unem para criar plano de saúde

Os valores dos planos a serem comercializados ainda não foram divulgados. Porém, segundo o CEO da Trino Saúde, Jamirson Avelar, os planos terão valor 30% menor dos que os já existentes no mercado atual.

“As três unidades juntas possuem mais de 100 anos de experiência no mercado em serviços prestados. Com a união será um benefício para toda a cadeia, clientes e hospitais, que reverterão os lucros em melhorias para as unidades, que continuarão atendendo pelo Sistema Único de Saúde”, conta Avelar.

O investimento inicial não foi revelado. Para receber os novos usuários, um espaço de atendimento de medicina da família está sendo implementado no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim.

“A clínica terá especialidades básicas, como ginecologia, pediatria, generalista e geriatria. O espaço terá oito consultórios em 500 metros quadrados. Um das vantagens será o tempo de espera. Com a indicação para outros médicos, por exemplo, o paciente será encaixado aos especialistas pelo próprio plano”, revelou o Avelar.