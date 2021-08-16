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Hospitais filantrópicos do Sul do ES se unem para criar plano de saúde

Objetivo é atender oito mil clientes no primeiro ano de atuação com uma rede que contará com 400 médicos e unidades hospitalares em Cachoeiro, Castelo e Itapemirim

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 19:38

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 ago 2021 às 19:38
Planos do
Planos de saúde serão comercializados em outubro  Crédito: Divugação/Trino Saúde
O Hospital Evangélico, a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Materno Infantil – três unidades hospitalares filantrópicas de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo – se uniram para ofertar, a partir de outubro, um plano de saúde de atuação regional.
Batizada de Trino Saúde, a rede pretende ofertar assistência com mais de 400 médicos, alcançando já no primeiro ano de atuação até oito mil clientes.
Hospitais filantrópicos do Sul do ES se unem para criar plano de saúde
Os valores dos planos a serem comercializados ainda não foram divulgados. Porém, segundo o CEO da Trino Saúde, Jamirson Avelar, os planos terão valor 30% menor dos que os já existentes no mercado atual.

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“As três unidades juntas possuem mais de 100 anos de experiência no mercado em serviços prestados. Com a união será um benefício para toda a cadeia, clientes e hospitais, que reverterão os lucros em melhorias para as unidades, que continuarão atendendo pelo Sistema Único de Saúde”, conta Avelar.
O investimento inicial não foi revelado. Para receber os novos usuários, um espaço de atendimento de medicina da família está sendo implementado no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim.
“A clínica terá especialidades básicas, como ginecologia, pediatria, generalista e geriatria. O espaço terá oito consultórios em 500 metros quadrados. Um das vantagens será o tempo de espera. Com a indicação para outros médicos, por exemplo, o paciente será encaixado aos especialistas pelo próprio plano”, revelou o Avelar.
A rede terá, além dos três hospitais de Cachoeiro, outras duas unidades credenciadas (em Castelo e Itapemirim), três prontos de atendimento 24 horas, três centros de diagnósticos e três laboratórios.

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