Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Retração econômica

Grande Vitória tem deflação de 0,48%, menor índice para maio em 6 anos

Habitação e transporte, devido à redução de preços das passagens aéreas, da gasolina e do óleo diesel, puxaram queda do IPCA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 10:21

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 10:21

Data: 26/03/2020 - ES - Vitória - Gasolina a R$4,14 no posto Mata da Praia, que fica na esquina das Av. Simão Nader e Dante Michelini, Mata da Praia
Preço dos combustíveis caiu na Grande Vitória em maio, segundo levantamento do IBGE Crédito: Carlos Alberto Silva
A região da Grande Vitória registrou uma deflação no preço dos produtos pelo segundo mês seguido. Em maio,  o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) recuou 0,48% ,impactado principalmente pelo preço dos gastos com transporte (que caíram 1,95%) e com habitação (que reduziram 1,18%). É isso que mostra os dados divulgados nesta quarta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  O resultado é o menor para maio desde 2014, quando a inflação passou a ser medida na Região Metropolitana capixaba.
Nos gastos com transporte chama a atenção a queda no preço das passagens aéreas (30,15%), do transporte público (7,53) e dos combustíveis  a gasolina caiu 6,7% e o óleo diesel 7,86%. Já nos gastos com habitação as maiores reduções foram observadas no preço da energia (-3,64%) e no valor do aluguel (-0,8%).
Já a alta dos preços foi observada nos alimentos e bebidas (0,53%) e nos artigos de residência ( 0,95%). Na parte alimentícia se destaca a variação dos preços da manga (37%), batata inglesa, que subiu 31,21%, da cebola (25,77%), banana da terra (19,01%) e tomate (7,97%). As quedas foram observadas no preço na cenoura (-21,09%), banana prata (-18,13%) e leite longa vida (5,08%).

Veja Também

Guedes diz que BC pode emitir moeda e comprar dívida se inflação estiver zerada

Já no setor de artigos de residência se destacam o aumento do preço dos eletrodomésticos: máquinas de lavar roupa (4,8%), televisões (3,89%) e fogões (3,18%). Também subiram os preços das roupas de cama e de banho. O preço de móveis, no entanto, apresentou queda de 2,14% (móveis para sala), 2,99% (móveis para cozinha) e 1,34% (móveis para quartos).

INFLAÇÃO BRASILEIRA RECUOU 0,38% NO MÊS

De acordo com o IBGE, o IPCA de maio foi de -0,38% no país, enquanto a taxa registrada em abril foi de -0,31%. Essa é a menor variação mensal desde agosto de 1998 (-0,51%). No ano, o IPCA acumula queda de 0,16% e, nos últimos doze meses, alta de 1,88%, abaixo dos 2,40% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em maio de 2019, a taxa havia ficado em 0,13%.

Veja Também

Entenda a deflação e o que ela diz sobre a economia do ES

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco tiveram deflação em maio. O maior impacto negativo do mês, -0,38 ponto percentual (p.p.), veio dos transportes, cuja queda de 1,90% foi menos intensa que a de abril (-2,66%). Outros destaques foram vestuário e habitação, que recuaram 0,58% e 0,25% respectivamente.
No lado das altas, o valor de venda dos artigos de residência subiu 0,58% ante o recuo do mês anterior (-1,37%). Alimentação e bebidas (0,24%) desacelerou em relação a abril (1,79%). Os demais ficaram entre a queda de 0,10% em saúde e cuidados pessoais e a alta de 0,24% em comunicação.
Assim como em abril, o resultado do grupo transportes (-1,90%) foi influenciado pela variação nos preços dos combustíveis (-4,56%). O maior impacto sobre o índice do mês foi negativo (-0,20%) e veio, novamente, da gasolina (-4,35%), cuja queda foi menos intensa que a registrada em abril (-9,31%).
O etanol seguiu o mesmo movimento, com variação de -5,96% em maio frente aos -13,51% de abril, enquanto o óleo diesel (-6,44%) apresentou resultado próximo ao do mês passado (-6,09%), com impacto de -0,01%.

Veja Também

Coronavírus: empresa de transportes de Cachoeiro demite funcionários

Em nível nacional, a maior queda dos preços foi observada em Belo Horizonte (0,60%) e a menor queda foi registrada em Recife (0,18%). Em nenhum dos locais pesquisados pelo IBGE foi registrado um aumento generalizado dos preços.
Belo Horizonte foi a região que registrou a maior queda de preços
Belo Horizonte foi a região que registrou a maior queda de preços Crédito: Divulgação IBGE

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados