Governo do ES vende imóveis no dia 10 de março; veja como participar

No segundo lote, o edital prevê a comercialização de um terreno de 2.127 m², localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, n°455, no bairro Santa Lúcia. A unidade tem lance inicial de R$ 7.333.000.

O primeiro conta com duas unidades e tem lance inicial no valor de R$ 4.837.000. Neste caso, a venda contempla o terreno de 1.380 m², localizado na esquina da Rua Hélio Marconi com a Avenida Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira; e o Edifício Percy, que tem 2º, 3º e 4º pavimentos, com terraço coberto, totalizando 814,70 m² de área construída, que fica na Rua Barão de Itapemirim, no Centro de Vitória.

O edital de concorrência é uma modalidade de venda que adota o o critério "maior lance ou oferta”, ou seja, o imóvel é vendido para aquele que apresenta proposta com maior valor de compra. Após o lance feito, não é possível cobrir a oferta de um concorrente, diferenciando-se assim do formato de leilão tradicional.