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Arrecadação

Governo do ES vende imóveis no dia 10 de março; veja como participar

Unidades estão distribuídas por dois lotes, sendo dois terrenos e um edifício.  Os valores das unidades somadas totalizam mais de R$ 12 milhões
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 mar 2022 às 13:11

Publicado em 09 de Março de 2022 às 13:11

Terreno na Reta da Penha que será leiloado pelo governo do ES
Terreno na Reta da Penha que será vendido pelo governo do ES Crédito: Governo do ES/Divulgação
Os interessados em comprar um dos imóveis colocados à venda pelo governo do Espírito Santo têm até o dia 10 de março para apresentarem lances para os lotes. A sessão pública de abertura das propostas e apresentação do resultado será realizada às 10 horas nessa data pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger).  
Todas as unidades estão localizadas em Vitória, sob o critério de maior  oferta. Os valores das unidades somadas totalizam mais de R$ 12 milhões. Poderão participar do processo pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em grupo, desde que atendam todas as exigências do edital. 
O edital de concorrência pública nº 001/2022 pode ser conferido no site da pasta, Seger, no menu “Gestão de Patrimônio”, na aba “Editais”. Ou pelo site Portal de Patrimônio.
Os imóveis estão distribuídos por dois lotes:
  1. O primeiro conta com duas unidades e tem lance inicial no valor de R$ 4.837.000. Neste caso, a venda contempla o terreno de 1.380 m², localizado na esquina da Rua Hélio Marconi com a Avenida Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira; e o Edifício Percy, que tem 2º, 3º e 4º pavimentos, com terraço coberto, totalizando 814,70 m² de área construída, que fica na Rua Barão de Itapemirim, no Centro de Vitória.
  2. No segundo lote, o edital prevê a comercialização de um terreno de 2.127 m², localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, n°455, no bairro Santa Lúcia. A unidade tem lance inicial de R$ 7.333.000.
O edital de concorrência é uma modalidade de venda que adota o o critério "maior lance ou oferta”, ou seja, o imóvel é vendido para aquele que apresenta proposta com maior valor de compra. Após o lance feito, não é possível cobrir a oferta de um concorrente, diferenciando-se assim do formato de leilão tradicional.

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Para agendar visita aos imóveis, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (27) 3636-5266 e/ou pelo e-mail [email protected].
O secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, ressalta que o objetivo da venda, além de arrecadar recursos financeiros para investimentos em projetos, programas e entregas do governo à população capixaba, possibilitará que novos empreendimentos funcionem nesses locais.
CONFIRA OS IMÓVEIS
LOTE 01
Lance inicial: R$ 4.837.000
Imóveis: 
Terreno de 1.380 m², em Bento Ferreira, que será leiloado pelo governo do ES
Terreno de 1.380 m², em Bento Ferreira, que será vendido pelo governo do ES Crédito: Governo do ES/ divulgação
  • Terreno de 1.380 m², que fica na esquina da Rua Hélio Marconi com a Avenida Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira.
Ed. Percy (prédio azul), no Centro de Vitória, que vai ser leiloado pelo governo do ES
Ed. Percy (prédio azul), no Centro de Vitória, que vai ser vendido pelo governo do ES Crédito: Governo do ES/divulgação
  • Edifício Percy, que tem 2º, 3º e 4º pavimentos, com terraço coberto, totalizando 814,70 m² de área construída, localizado na Rua Barão de Itapemirim, no Centro de Vitória.
LOTE 02
Lance inicial: R$ 7.333.000
Imóvel
Terreno na Reta da Penha que será leiloado pelo governo do ES
Terreno na Reta da Penha que será vendido pelo governo do ES Crédito: Governo do ES/divulgação
  • Terreno de 2.127 m², que fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, n°455, no bairro Santa Lúcia. 

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