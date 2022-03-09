Governo do ES vende imóveis no dia 10 de março; veja como participar

Os interessados em comprar um dos imóveis colocados à venda pelo governo do Espírito Santo têm até o dia 10 de março para apresentarem lances para os lotes. A sessão pública de abertura das propostas e apresentação do resultado será realizada às 10 horas nessa data pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger).
Todas as unidades estão localizadas em Vitória, sob o critério de maior oferta. Os valores das unidades somadas totalizam mais de R$ 12 milhões. Poderão participar do processo pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em grupo, desde que atendam todas as exigências do edital.
O edital de concorrência pública nº 001/2022 pode ser conferido no site da pasta, Seger, no menu “Gestão de Patrimônio”, na aba “Editais”. Ou pelo site Portal de Patrimônio.
Os imóveis estão distribuídos por dois lotes:
- O primeiro conta com duas unidades e tem lance inicial no valor de R$ 4.837.000. Neste caso, a venda contempla o terreno de 1.380 m², localizado na esquina da Rua Hélio Marconi com a Avenida Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira; e o Edifício Percy, que tem 2º, 3º e 4º pavimentos, com terraço coberto, totalizando 814,70 m² de área construída, que fica na Rua Barão de Itapemirim, no Centro de Vitória.
- No segundo lote, o edital prevê a comercialização de um terreno de 2.127 m², localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, n°455, no bairro Santa Lúcia. A unidade tem lance inicial de R$ 7.333.000.
O edital de concorrência é uma modalidade de venda que adota o o critério "maior lance ou oferta”, ou seja, o imóvel é vendido para aquele que apresenta proposta com maior valor de compra. Após o lance feito, não é possível cobrir a oferta de um concorrente, diferenciando-se assim do formato de leilão tradicional.
Para agendar visita aos imóveis, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (27) 3636-5266 e/ou pelo e-mail [email protected].
O secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, ressalta que o objetivo da venda, além de arrecadar recursos financeiros para investimentos em projetos, programas e entregas do governo à população capixaba, possibilitará que novos empreendimentos funcionem nesses locais.
CONFIRA OS IMÓVEIS
LOTE 01
Lance inicial: R$ 4.837.000
Imóveis:
- Terreno de 1.380 m², que fica na esquina da Rua Hélio Marconi com a Avenida Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira.
- Edifício Percy, que tem 2º, 3º e 4º pavimentos, com terraço coberto, totalizando 814,70 m² de área construída, localizado na Rua Barão de Itapemirim, no Centro de Vitória.
LOTE 02
Lance inicial: R$ 7.333.000
Imóvel
- Terreno de 2.127 m², que fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, n°455, no bairro Santa Lúcia.