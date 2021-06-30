Funcionário morre atingido por placas de granito em empresa de Vila Velha

Um homem morreu depois que placas de granito caíram em cima dele na manhã desta quarta-feira (30). O acidente aconteceu dentro de um contêiner armazenado em uma empresa localizada no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. O nome do funcionário não foi divulgado.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h50. De acordo com a corporação, o óbito do funcionário foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A perícia da Polícia Civil também esteve no local.
Funcionário morre atingido por placa de granito em empresa de Vila Velha
De acordo com a PC, o fato está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trabalho (DEAT), que realizou diligências assim que teve ciência do fato e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
REMOÇÃO DIFÍCIL
O corpo do homem foi retirado de dentro do contêiner, sob as placas de granito, no começo da tarde desta quarta-feira (30). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalho envolvia risco e foi realizado de forma delicada. Após a remoção, o corpo foi encaminhado à Polícia Civil.
O RESGATE
Segundo a tenente Eunice, do Corpo de Bombeiros, em entrevista para a TV Gazeta, o funcionário, que teria cerca de 35 anos, de acordo com colegas, foi atingido por placas de granito que tombaram em cima dele em uma espécie de efeito dominó.
"Ficou difícil o acesso pois ele foi imprensado entre as placas de granito, aí nós tivemos que cortar o contêiner próximo à vítima, para uma empilhadeira levantar as placas para, então, conseguir resgatar o corpo e, graças a Deus, tivemos êxito", disse a tenente.
O trabalho de resgate demorou cerca de 3 horas, já que era preciso preservar o corpo da vítima e também a integridade dos bombeiros. Segundo a estimativa da tenente, cada placa de granito pesa 1.200 kg.
Atualização
30/06/2021 - 4:13
A Polícia Civil enviou informações sobre o caso. O texto foi atualizado.