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Acidente de trabalho

Funcionário morre atingido por placas de granito em empresa de Vila Velha

Vítima foi atingida por placas de granito que tombaram em cima dela, dentro de um contêiner, em uma espécie de efeito dominó

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 10:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2021 às 10:48
Empresa em Vila Velha onde placa de granito matou funcionário
Empresa em Vila Velha onde placa de granito matou funcionário Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem morreu depois que placas de granito caíram em cima dele na manhã desta quarta-feira (30). O acidente aconteceu dentro de um contêiner armazenado em uma empresa localizada no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. O nome do funcionário não foi divulgado. 
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h50. De acordo com a corporação, o óbito do funcionário foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A perícia da Polícia Civil também esteve no local.
Funcionário morre atingido por placa de granito em empresa de Vila Velha
De acordo com a PC, o fato está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trabalho (DEAT), que realizou diligências assim que teve ciência do fato e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

REMOÇÃO DIFÍCIL

O corpo do homem foi retirado de dentro do contêiner, sob as placas de granito, no começo da tarde desta quarta-feira (30). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalho envolvia risco e foi realizado de forma delicada. Após a remoção, o corpo foi encaminhado à Polícia Civil. 

O RESGATE

Segundo a tenente Eunice, do Corpo de Bombeiros, em entrevista para a TV Gazeta, o funcionário, que teria cerca de 35 anos, de acordo com colegas, foi atingido por placas de granito que tombaram em cima dele em uma espécie de efeito dominó.
"Ficou difícil o acesso pois ele foi imprensado entre as placas de granito, aí nós tivemos que cortar o contêiner próximo à vítima, para uma empilhadeira levantar as placas para, então, conseguir resgatar o corpo e, graças a Deus, tivemos êxito", disse a tenente.
O trabalho de resgate demorou cerca de 3 horas, já que era preciso preservar o corpo da vítima e também a integridade dos bombeiros. Segundo a estimativa da tenente, cada placa de granito pesa 1.200 kg.
Bombeiros trabalham para retirada do corpo de homem que morreu após queda de placa de granito
Bombeiros trabalham para retirada do corpo de homem que morreu após queda de placa de granito Crédito: Twitter/Bombeiros ES

Atualização

30/06/2021 - 4:13
A Polícia Civil enviou informações sobre o caso. O texto foi atualizado.

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