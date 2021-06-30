Funcionário morre atingido por placas de granito em empresa de Vila Velha

Empresa em Vila Velha onde placa de granito matou funcionário Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem morreu depois que placas de granito caíram em cima dele na manhã desta quarta-feira (30). O acidente aconteceu dentro de um contêiner armazenado em uma empresa localizada no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha . O nome do funcionário não foi divulgado.

Your browser does not support the audio element. Funcionário morre atingido por placa de granito em empresa de Vila Velha

De acordo com a PC, o fato está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trabalho (DEAT), que realizou diligências assim que teve ciência do fato e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

REMOÇÃO DIFÍCIL

O corpo do homem foi retirado de dentro do contêiner, sob as placas de granito, no começo da tarde desta quarta-feira (30). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalho envolvia risco e foi realizado de forma delicada. Após a remoção, o corpo foi encaminhado à Polícia Civil.

O RESGATE

Segundo a tenente Eunice, do Corpo de Bombeiros, em entrevista para a TV Gazeta, o funcionário, que teria cerca de 35 anos, de acordo com colegas, foi atingido por placas de granito que tombaram em cima dele em uma espécie de efeito dominó.

"Ficou difícil o acesso pois ele foi imprensado entre as placas de granito, aí nós tivemos que cortar o contêiner próximo à vítima, para uma empilhadeira levantar as placas para, então, conseguir resgatar o corpo e, graças a Deus, tivemos êxito", disse a tenente.

O trabalho de resgate demorou cerca de 3 horas, já que era preciso preservar o corpo da vítima e também a integridade dos bombeiros. Segundo a estimativa da tenente, cada placa de granito pesa 1.200 kg.

ATUALIZAÇÃO - 30/06 às 08h50min | Nossa Senhora da Penha/Vila Velha – Placa de granito caiu em cima de funcionário: Equipe retirou a vítima de dentro do container sob as placas de granito, sendo entregue aos cuidados da PCES. #193ES

https://t.co/IvyoitdhKR — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) June 30, 2021

Bombeiros trabalham para retirada do corpo de homem que morreu após queda de placa de granito Crédito: Twitter/Bombeiros ES