FGTS pode ser usado para compras e até viagens; entenda vantagens e riscos

Aplicativo do FGTS: modalidade de saque-aniversário Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Dessa forma, com esse serviço de instituições financeiras, já não é mais preciso esperar uma vez por ano para sacar esse dinheiro, sendo possível antecipar valores mediante o empréstimo. Além da compra de produtos, o recurso pode ser usado para outros fins, como investimentos em estudos e até financiamento de viagem.

Para adiantar o FGTS, primeiramente é preciso ter saldo em conta e optar pela modalidade saque-aniversário. As instituições financeiras oferecem a antecipação de algumas parcelas, com taxa de juros que varia conforme o banco. Para fazer a quitação, os débitos serão descontados diretamente dos próximos valores dos saques-aniversários que o trabalhador tiver programado.

Apesar da modalidade parecer tentadora, o economista Eduardo Araújo alerta que essa forma de empréstimo pode não ser tão vantajosa quanto parece. Ele lembra que o FGTS tem como objetivo ser uma reserva financeira para situações de desemprego ou doença. E cita que, quando o trabalhador utiliza seu saldo como garantia de empréstimo, acaba comprometendo uma parcela da sua segurança futura.

O que dá para fazer com o FGTS

Complemento na compra de suprimentos básicos para a casa: Os valores da antecipação do empréstimo do FGTS podem começar em R$ 150, que auxiliam na hora de fazer a despesa do mês, seja para comprar alimentos ou até mesmo o gás de cozinha.

Os valores da antecipação do empréstimo do FGTS podem começar em R$ 150, que auxiliam na hora de fazer a despesa do mês, seja para comprar alimentos ou até mesmo o gás de cozinha. Investir nos estudos: Ingressar em uma faculdade, fazer um curso profissionalizante ou até mesmo aprender um novo idioma é possível com o saque. A modalidade permite que até 10 parcelas sejam antecipadas, podendo complementar o que faltava para se matricular em uma instituição.



Ingressar em uma faculdade, fazer um curso profissionalizante ou até mesmo aprender um novo idioma é possível com o saque. A modalidade permite que até 10 parcelas sejam antecipadas, podendo complementar o que faltava para se matricular em uma instituição. Pagar dívidas: A antecipação do FGTS é muito buscada por famílias que precisam quitar suas dívidas, já que esse tipo de empréstimo não compromete o orçamento mensal.



A antecipação do FGTS é muito buscada por famílias que precisam quitar suas dívidas, já que esse tipo de empréstimo não compromete o orçamento mensal. Renda extra: Para pessoas que já trabalharam como CLT, possuem saldo inativo do FGTS (ou para quem tem ativo também) e querem ter uma fonte de renda – como começar a vender doces ou artesanato, por exemplo –, é possível utilizar o dinheiro do FGTS para comprar os materiais e utensílios necessários para dar o pontapé inicial.



Para pessoas que já trabalharam como CLT, possuem saldo inativo do FGTS (ou para quem tem ativo também) e querem ter uma fonte de renda – como começar a vender doces ou artesanato, por exemplo –, é possível utilizar o dinheiro do FGTS para comprar os materiais e utensílios necessários para dar o pontapé inicial. Viagem: o saldo do FGTS pode ser usado para financiar uma viagem. A possibilidade é oferecida pela CVC desde novembro do ano passado. Dessa forma, o cliente poderá antecipar o saque-aniversário do FGTS para adquirir um pacote total ou para compor outra forma de pagamento.

Como funciona? O Saque-Aniversário é uma modalidade de empréstimo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e foi implementado como uma forma de ser um recurso rápido e simples, permitindo fazer a retirada de valores no mês de nascimento do trabalhador. Com os serviços de instituições financeiras, já não é mais preciso esperar uma vez por ano para sacar esse dinheiro, sendo possível antecipar o recebimento, em forma de empréstimo.

Como ter acesso?

Quem quiser optar pelo saque-aniversário deve fazer a adesão pelo aplicativo do FGTS ou pelo site do FGTS na Caixa. Neles, você deve clicar em “Meu FGTS”, em seguida acessar a aba “Saque-Aniversário”.

Your browser does not support the audio element. FGTS pode ser usado para compras e até viagens; entenda vantagens e riscos

Depois de ler e concordar com os termos e condições, basta clicar em “Aderir ao saque-aniversário”.

A partir daí, é possível antecipar o FGTS mediante empréstimo concedido por instituições financeiras que adiantam as parcelas anuais liberadas na modalidade.

Na prática, você pode receber de uma única vez parte do seu saldo que seria liberada aos poucos, uma vez ao ano. Dessa forma, as parcelas adiantadas são descontadas anualmente no dia do saque-aniversário, diretamente do saldo da conta do FGTS.

Algumas empresas oferecem o empréstimo diretamente nas lojas, como na Americanas, via Ame, ou até via app a alguns cliques, como o PicPay, PagSeguro, Itaú e Up.p. Esta última, inclusive, é uma fintech especializada em antecipação de FGTS. No caso do uso para viagens, a CVC oferece o serviço via parceria com o Banco Digio, plataforma digital do Bradesco.

Alerta sobre uso

Para o economista Eduardo Araújo, apesar de a primeira vista o empréstimo via FGTS ser alternativa atraente, uma análise mais profunda revela que essa modalidade pode não ser tão vantajosa quanto parece.

“Primeiramente, é importante lembrar que o FGTS tem como objetivo ser uma reserva financeira para situações de desemprego, doença, aposentadoria, e outras circunstâncias que afetem a estabilidade econômica do trabalhador. Ao utilizar o saldo do FGTS como garantia para um empréstimo, o trabalhador compromete uma parcela de sua segurança financeira futura, antecipando recursos que poderiam ser essenciais em momentos de real necessidade”, destaca.

Segundo ele, os juros envolvidos nessa operação, mesmo que inferiores aos de outras modalidades de crédito disponíveis no mercado, representam um custo adicional para o acesso a recursos que, efetivamente, já são do trabalhador.

"Este custo, que pode parecer modesto no curto prazo, acumula-se ao longo do tempo, reduzindo significativamente o patrimônio que o trabalhador teria acumulado para sua segurança financeira" Eduardo Araújo - Economista

Diante dessas considerações, Eduardo avalia que é prudente que o trabalhador explore alternativas antes de optar pelo empréstimo via saque-aniversário.