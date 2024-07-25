Feirão de dívidas no Norte do ES dá descontos de até 100% nos juros

Consumidores da Região Norte do Espírito Santo, com contas em atraso no Banestes, poderão aproveitar uma nova edição do Feirão Zera Dívida para limpar o nome. O mutirão vai oferecer descontos de até 100% nos juros e multas, além de permitir o parcelamento em até 120 meses.
Os interessados podem agendar o atendimento pelo site fornecido pelo banco estatal (veja o endereço ao final da matéria). A nova etapa vai começar em 13 de agosto, no município de Ecoporanga
, e vai terminar no dia 30 de agosto, em Ibiraçu
. Ao todo, serão nove agências com atendimento para regularizar a situação financeira dos clientes. Veja datas:
Para negociar as dívidas
, é preciso que o atraso seja superior a 60 dias, podendo os débitos estarem judicializados ou não. O feirão é destinado a pessoas físicas com dívidas de até R$ 500 mil e a empresas com débitos de até R$ 1 milhão. Em ambos os casos, os descontos são maiores para pagamentos à vista.
Podem ser renegociadas dívidas com empréstimo pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. Créditos imobiliários e Pronampe não estão incluídos, pois necessitam de operações específicas.
Depois de se cadastrar na página criada pelo
Banestes, o consumidor será contatado pela equipe do banco para agendar um horário de atendimento na agência. Caso não seja procurado pela instituição, o cliente poderá solicitar atendimento pelo site do Banestes novamente ou comparecer espontaneamente no dia do evento em sua agência.