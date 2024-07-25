Feirão de dívidas no Norte do ES dá descontos de até 100% nos juros

Público-alvo: Pessoas físicas com dívidas de até R$ 500 mil e pessoas jurídicas com dívidas de até R$ 1 milhão, com débitos judicializados ou não. O atraso deve ser superior a 60 dias. Todos os produtos em atraso podem ser renegociados, exceto crédito imobiliário e Pronampe.



Benefício: Condições especiais de negociação, com até 100% de desconto em juros, correção e multa, além de opções de parcelamento em até 120 meses.



Como se inscrever: na página https://wwws.banestes.com.br/netib/FaleRenegociacao