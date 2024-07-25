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Renegociação

Feirão de dívidas no Norte do ES dá descontos de até 100% nos juros

Nove agências do Banestes vão oferecer atendimento especial para consumidores com serviços e operações de empréstimos com pagamentos atrasados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2024 às 10:29

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 10:29

Banestes
Mutirão do Banestes também vai parcerlar em até 120 meses contas em atraso Crédito: Carlos Alberto Silva
Consumidores da Região Norte do Espírito Santo, com contas em atraso no Banestes, poderão aproveitar uma nova edição do Feirão Zera Dívida para limpar o nome. O mutirão vai oferecer descontos de até 100% nos juros e multas, além de permitir o parcelamento em até 120 meses.
Os interessados podem agendar o atendimento pelo site fornecido pelo banco estatal (veja o endereço ao final da matéria). A nova etapa vai começar em 13 de agosto, no município de Ecoporanga, e vai terminar no dia 30 de agosto, em Ibiraçu. Ao todo, serão nove agências com atendimento para regularizar a situação financeira dos clientes. Veja datas:
  • 13/08: Ecoporanga
  • 14/08: Barra de São Francisco
  • 15/08: Água Doce do Norte
  • 16/08: Vila Pavão
  • 26/08: Rio Bananal
  • 27/08: Juparanã
  • 28/08: Linhares
  • 29/08: João Neiva
  • 30/08: Ibiraçu

Condições

Para negociar as dívidas, é preciso que o atraso seja superior a 60 dias, podendo os débitos estarem judicializados ou não. O feirão é destinado a pessoas físicas com dívidas de até R$ 500 mil e a empresas com débitos de até R$ 1 milhão. Em ambos os casos, os descontos são maiores para pagamentos à vista.
Podem ser renegociadas dívidas com empréstimo pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. Créditos imobiliários e Pronampe não estão incluídos, pois necessitam de operações específicas.
Depois de se cadastrar na página criada pelo Banestes, o consumidor será contatado pela equipe do banco para agendar um horário de atendimento na agência. Caso não seja procurado pela instituição, o cliente poderá solicitar atendimento pelo site do Banestes novamente ou comparecer espontaneamente no dia do evento em sua agência.

As regras

Público-alvo: Pessoas físicas com dívidas de até R$ 500 mil e pessoas jurídicas com dívidas de até R$ 1 milhão, com débitos judicializados ou não. O atraso deve ser superior a 60 dias. Todos os produtos em atraso podem ser renegociados, exceto crédito imobiliário e Pronampe.

Benefício: Condições especiais de negociação, com até 100% de desconto em juros, correção e multa, além de opções de parcelamento em até 120 meses.

Como se inscrever: na página https://wwws.banestes.com.br/netib/FaleRenegociacao

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