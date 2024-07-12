Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Veja como renegociar dívidas após o fim do Desenrola Brasil
Nome limpo

Veja como renegociar dívidas após o fim do Desenrola Brasil

Pessoas físicas têm as opções de quitação nos bancos e na Serasa Limpa Nome
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jul 2024 às 11:26

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 11:26

SÃO PAULO - Com o fim do Programa Desenrola Brasil, consumidores com dívidas terão que negociar suas pendências financeiras diretamente com bancos ou pelo site ou aplicativo da Serasa Limpa Nome, que tem parceria com mais de 700 empresas em todo o país.
Brasileiros com renda de até dois salários mínimos tiveram a chance de renegociar débitos de até R$ 20 mil no programa do governo federal, encerrado no dia 20 de maio. Segundo dados do Ministério da Fazenda, mais de 15 milhões de pessoas negociaram cerca de R$ 53 bilhões.
Procon e Serasa têm feirões de renegociação de dívidas na Semana do Consumidor
Quem tem dívidas deve buscar formas de renegociação para fugir dos juros Crédito: Freepik
Para os que perderam o prazo e têm condições de renegociar os débitos, é importante resolver a pendência o quanto antes para reduzir os gastos com juros.

Como renegociar diretamente com a Serasa

  • No aplicativo ou site da Serasa Limpa Nome, realize o cadastro ou login (para quem já se cadastrou);
  • Após o login, se houver ofertas de negociação disponíveis com as empresas credoras, clique em "ver detalhes" para conferir as informações sobre elas e o valor da sua dívida
  • Depois, clique em "Negociar" para conhecer as condições disponíveis
  • Escolha uma opção de negociação. Caso escolha parcelar o pagamento, informe também a quantidade de prestações desejada e a data de vencimento dos boletos. No Serasa Limpa Nome, também é possível quitar o acordo via Pix
  • Gere o boleto e pague em banco, lotérica ou Carteira Digital da Serasa. Após a confirmação de pagamento do primeiro boleto do acordo, a empresa credora tem até cinco dias úteis para solicitar a retirada da dívida do seu CPF.

Renegocie as dívidas com os bancos

Outro caminho é tentar acordos diretamente com os bancos. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informa que a renegociação de dívidas pode ser feita por meio dos canais de atendimento dos bancos ou ainda pelo site consumidor.gov.br, da Secretaria Nacional do Consumidor.

Veja Também

MPES cria núcleo para auxiliar consumidores superendividados

4 passos para sair de devedor e virar investidor

5 dicas para pagar as contas e terminar o ano com dinheiro no bolso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dividas Bancos Endividamento Desenrola
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados