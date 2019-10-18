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Ambiente de negócios

Espírito Santo é o 6º Estado mais competitivo do país

Levantamento mostra que território capixaba avançou. Solidez fiscal pode ter contribuído para posicionamento de mais destaque

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 11:30

A Gazeta

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Publicado em 

18 out 2019 às 11:30
Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Marcelo Prest | Arquivo | A Gazeta
solidez fiscal tem contribuído para o Espírito Santo melhorar o ambiente de negócios. O Estado é o sexto mais competitivo do país em 2019, segundo o Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado nesta sexta-feira, dia 18.
O levantamento feito pelo Centro de Liderança Pública (CLP) mostra que o território capixaba subiu duas colocações. Em 2018, estava em 8º lugar.
 A pesquisa leva em consideração dez critérios: infraestrutura, solidez fiscal, sustentabilidade social, segurança pública, educação, eficiência da máquina, capital humano, sustentabilidade ambiental, potencial de mercado e inovação.

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