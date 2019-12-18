ES vai avaliar caso a caso o não pagamento do ICMS, que pode dar prisão

STF: Corte decidiu por criminalização por 7 a 3 Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A dívida declarada mas não paga pelos empresários pode implicar em um processo criminal por apropriação indébita, defende a tese do STF . A pena para esses casos é de detenção de seis meses a dois anos e multa. Para uma empresa ser considerada culpada será preciso comprovar o dolo, ou seja, a intenção deliberada de não pagar o tributo ao Estado.

Isso valerá para débitos de qualquer período, e não somente daqui em diante para novos pagamentos

O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti , lembra que é importante entender que a decisão do Supremo criminaliza apenas aquele contribuinte que deliberadamente deixa de pagar para obter vantagem.

Nós entendemos que não é criminoso o não pagamento de ICMS quando o contribuinte está passando por dificuldades financeiras e tem que escolher entre pagar o empregado e o tributo. Mas o que precisamos combater são os casos dos contribuintes que acabam gerando uma concorrência desleal. Deixar de recolher o tributo chega a fazer parte do 'modelo de negócio' deles. Isso gera desemprego, perda de atividade econômica e traz riscos ao consumidor. E proíbe que o Estado faça investimentos, já que a arrecadação cai, afirma.

Ainda de acordo com Pegoretti, algumas empresas no Espírito Santo não pagam ICMS ao Estado e, por conta disso, conseguem vender o produto mais baixo que os demais concorrentes. Ele diz que há casos de empresas que estão falindo por não conseguir concorrer com esses empresários que não pagam impostos.

"A apuração criminal exige uma análise minuciosa de caso a caso. Não é generalizado. Auditores fiscais, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público e Polícia Civil fazem um trabalho para identificar os casos dolosos um por um. São situações excepcionais. Esses casos sim merecem prisão, pelo bem da economia do Estado" Rogelio Pegoretti - secretario da Fazenda do Espírito Santo

De acordo com dados encaminhados ao STF, no ano de 2018 a dívida declarada e não paga de ICMS em 22 Estados era de mais de R$ 12 bilhões. Tribunais de todo o país têm tomado decisões divergentes sobre a possibilidade de haver uma condenação criminal dos inadimplentes. Pelo fato da dívida ser declarada, ela não conta como sonegação.

Por causa disso, os Estados começaram a ingressar na Justiça pedindo por condenação. Apesar de não ser obrigatória, a decisão do STF deve servir como uma orientação para que as outras instâncias da Justiça analisem os casos.

ESPECIALISTAS ACREDITAM QUE RACIOCÍNIO DO STF É "PERIGOSO"

Cássio Rebouças, advogado criminalista, especialista em Direito Penal Econômico e professor de Direito Penal, aponta que o comerciante que declara e não paga ICMS próprio não age corretamente. "Ele comete um ilícito e deve ser responsabilizado através dos meios próprios (cobrança por execução fiscal), mas nem por isso pratica crime. Entender por criminalizar este inadimplemento esbarra em uma inconstitucionalidade clara, que é a vedação da prisão por dívida (exceto em caso de alimentos, como pensão alimentícia)", pondera.

O advogado tributarista, mestre em Sociologia Política e professor de Direito Constitucional, Gabriel Cupertino complementa que não se pode equiparar de forma leviana o não pagamento de tributo a uma apropriação indébita.

"Este raciocínio (do STF) é perigoso, pois abre um flanco para se entender também como criminoso o inadimplemento de outros impostos como o Imposto de Renda ou Imposto Sobre Serviços (ISS). Eis que, evidentemente, como custos que são, têm influência no aumento do preço final do produto arcado pelo consumidor, e, seguindo o mesmo raciocínio, seu inadimplemento poderia configurar apropriação indébita" Gabriel Cupertino - Advogado tributarista

Gabriel diz que, desta forma, a "gana arrecadatória do Fisco procura utilizar o Direito Penal como coerção para o pagamento de dívidas", tornando a relação entre o Estado e o contribuinte ainda mais desigual. "Ou alguém consegue conceber criminalizar os agentes públicos responsáveis por não pagamentos devidos ao cidadão?", enfatiza.

Cássio avalia que a criminalização "é o Estado usando seu poder de coerção violenta  o Direito Penal  para fins arrecadatórios. Em que pouco de difere daquele que bate à porta para cobrar dívidas com uma arma na cintura".

EMPRESÁRIOS QUESTIONAM DECISÃO DO SUPREMO

O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, acredita que a criminalização é um equívoco. Você criminalizar quem não paga ICMS é um grande exagero, ressalta. De acordo com ele, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) está trabalhando para que essa decisão seja reconsiderada.

"Se o empresário declarou e se diz devedor, o Estado tem que cobrar. Mas por que criminalizar o empresário? É o mesmo que alguém te prender porque você deve a loja tal. Eu prendo a população que deve? Se eu estou te devendo alguma coisa, e não consigo pagar a parcela, vou ser preso? Não vou. Então, por que vai prender o empresário?" Léo de Castro - Presidente da Findes