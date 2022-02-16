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Francesco Azzarello

Embaixador da Itália avalia criação de câmara de comércio italiana no ES

Em primeira visita oficial ao Espírito Santo, o embaixador se reuniu com o governador Renato Casagrande e com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, além de empresários

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 17:23

Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

16 fev 2022 às 17:23
itália brasil
Francesco Azzarello é o embaixador da Itália no Brasil Crédito: Filip Brunoro
O embaixador geral da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, pretende reunir esforços para criar uma câmara de comércio italiana no Espírito Santo, a fim de estreitar os laços comerciais entre italianos e capixabas.
A proposta surgiu durante a primeira visita oficial do embaixador ao Espírito Santo, nesta terça-feira (15). Acompanhado do cônsul geral do Rio de Janeiro, Paolo Miraglia, e do cônsul honorário da Itália no ES, Roger Gaggiato, Francesco se reuniu com o governador Renato Casagrande (PSB), com quem discutiu a proposta de criação da câmara.
No entanto, segundo ele, ainda não há mais detalhes sobre o projeto, que será desenvolvido a partir de agora.
"A ideia de criar uma câmara de comércio italiana no Espírito Santo é importante porque vai criar um grupo de empreendedores, de industriais, de comerciantes, estável, que pode fortalecer o relacionamento bilateral [entre o estado e a Itália]"
Francesco Azzarello - Embaixador
Embora ainda não seja possível falar sobre prazos, ele acredita que o projeto não demorará a sair do papel. "É uma ideia que se concretizou hoje, não creio que leve muito tempo. Quando for organizada aqui, vamos enviar todos os papeis a Itália para aprovação", explicou.
O governador Renato Casagrande também comentou sobre a ideia. "Trabalharemos juntos para articular empreendedores capixabas para se relacionarem com mais intensidade e proximidade com empreendedores italianos com o objetivo de ampliar atividades econômicas no estado e dos capixabas na Itália”, declarou.

CENTRO CULTURAL

Outra possibilidade é a criação de um centro cultural italiano, a ser instalado em Vitória. Essa articulação foi feita entre o embaixador e o prefeito da capital capixaba, Lorenzo Pazolini (Republicanos). A ideia é que tanto a câmara de comércio quanto o centro cultural fiquem em um mesmo imóvel.
"A cidade de Vitória pode dar um imóvel, onde pode ser colocado um centro linguístico-cultural italiano e poderemos colocar também a câmara de comércio. A ideia é ter cursos de língua, cultura. Se tivermos uma câmara de comércio, podemos ter cursos de língua especializados em linguagem comercial", explicou o embaixador.
Por nota, a Prefeitura de Vitória disse que o assunto será estudado.
"Visando estreitar ainda mais os laços entre Itália e Brasil, foram iniciados estudos para a disponibilização de um imóvel para a construção de um espaço destinado à cultura, arte, gastronomia e intercâmbio das línguas italiana e portuguesa", informou a administração municipal.

CIDADANIA ITALIANA

Desde novembro de 2020, funciona em Vitória um escritório consular da Itália, por meio do qual descendentes de italianos podem emitir o passaporte. No entanto, para obter a cidadania italiana, ainda é necessário ir até o consulado-geral do Rio de Janeiro.
itália brasil
O consul honorário da Itália no ES, Roger Gaggiato; o embaixador geral da Itália, Francesco Azzarello, e o cônsul geral da Itália no Rio de Janeiro, Paolo Miraglia Crédito: Carlos Alberto Silva
De acordo com o embaixador da Itália, ainda não há previsão para a instalação de um consulado-geral em terras capixabas, o que permitiria que a cidadania pudesse ser obtida no próprio estado, em razão de questões jurídicas e burocráticas.
"São termos burocráticos, jurídicos, mas vamos pressionar Roma para chegar um resultado futuro", disse o embaixador.
No entanto, Francesco pontuou que a ideia é ampliar cada vez mais os serviços que são ofertados no estado pelo escritório já existente.
Ainda segundo ele, tendo em vista que muitos serviços foram paralisados ou atrasados em razão da pandemia, os representantes da Itália no Brasil, pretendem unir esforços para que os serviços sejam agilizados a partir de agora.
Com informações do G1 ES

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