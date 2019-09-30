Eike Batista é condenado por uso de informação privilegiada

Eike Batista, empresário Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

A juíza Rosália Monteiro Figueira, da 3ª Vara Federal Criminal, condenou o empresário Eike Batista a oito anos e sete meses de prisão e multa de R$ 188,9 milhões por manipulação do mercado e uso de informação privilegiada na venda de ações da empresa de construção naval OSX.

É a primeira vez que o empresário tem condenação na Justiça por crimes contra o mercado de capitais. Em 2018, o executivo foi condenado a 30 anos por corrupção, em processo da Operação Lava Jato . Ele recorre em liberdade.

No caso da OSX, Eike foi condenado por vender nove milhões de ações da empresa de construção naval antes da divulgação de notícias que derrubaram o valor dos papéis. As ações foram vendidas a R$ 3,40, cada, no dia 19 de abril de 2013, cinco dias após reunião que definiu o novo plano de negócios da OSX.

No dia 20 de maio, um dia após a divulgação do plano, o preço dos papéis caiu para R$ 2,50, já que a companhia admitia contaminação pela crise da petroleira OGX, sua maior cliente na construção de plataformas de produção de petróleo.

O plano de negócios trouxe significativa redução na projeção de investimentos e de contratos futuros da empresa OSX, incluindo a paralisação das obras de seu estaleiro, já que as estimativas iniciais de produção da OGX não se confirmariam.

Na sentença, a juíza diz que a venda antecipada evitou perdas de R$ 10,5 milhões. "O acusado demonstrou fascínio incontrolável por riquezas, ambição desmedida (usura), que o levou a operar no mercado de capitais de maneira delituosa", escreveu ela.

No processo, a defesa alega que, como presidente do conselho de administração, Eike só foi informado do novo plano de negócios da OSX depois da venda das ações -e que a alienação dos papéis teve como objetivo enquadrar a quantidade de ações em circulação a limite estabelecido pelo Novo Mercado da bolsa.

Eike já havia sido condenado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) a multa de R$ 21 milhões pela operação. Na semana passada, porém, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, conhecido como conselhinho, reverteu a decisão do órgão regulador.

Assistente de acusação, o presidente da Abradin (Associação Brasileira de Investidores), Aurélio Valporto, considerou a decisão uma "vitória". "A decisão judicial é muito bem fundamentada e mostra que o conselhinho estava errado", afirmou.