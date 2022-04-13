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Em terra

Dois blocos de petróleo no Norte do ES são arrematados em leilão da ANP

Todas essas áreas vendidas estão próximas aos municípios de Linhares, São Mateus, Jaguaré e Conceição da Barra

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 12:11

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 abr 2022 às 12:11
A empresa CE Engenharia e o consórcio formado por Seacrest, Imetame e EnP Ecossistemas compraram dois blocos de exploração de petróleo e gás na Bacia do Espírito Santo, em leilão do 3º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão (OPC) realizado nesta quarta-feira (13) pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).
O certame colocava em oferta áreas onshore (em terra) no território capixaba. Um dos blocos adquiridos é o ES-T-399, no setor SES-T4, arrematado pela CE Engenharia por R$ 203 mil. O ágio do setor foi de 310%.
Petróleo em terra
Duas áreas de exploração de petróleo em terra foram leiloadas Crédito: Pixabay
A área, composta por 130 unidades de trabalho, tem 16,16 km² de extensão, e o investimento mínimo previsto é de R$ 1,04 milhão.
Já o consórcio formado pelas empresas Seacrest (50%), Imetame (30%) e EnP Ecossistemas (20%) arrematou o bloco ES-T-528, do setor SES-T6, com área de 20,64 km² e 134 unidades de trabalho. O ágio do setor foi de 201,76%. O investimento previsto é da ordem de R$ 1,072 milhão.
Todas essas áreas arrematadas pelas empresas estão situadas no Norte do Estado, próximo aos municípios de Linhares, São Mateus, Jaguaré e Conceição da Barra.

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OFERTA PERMANENTE

Ao todo, foram colocados à venda 379 blocos em 14 setores de blocos exploratórios de sete bacias, sendo elas Santos, Pelotas, Espírito Santo, Recôncavo, Potiguar, Sergipe-Alagoas e Tucano.
A sessão pública do 3º Ciclo da Oferta Permanente teve início às 10 horas, com transmissão ao vivo de todo o processo pelo canal da ANP no YouTube.

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