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Verão no ES

Diferença de preços nas praias da Grande Vitória chega a 500%

Quanto custa a cerveja? Onde vende o peroá mais barato? E a caipirinha? Qual o preço do aluguel do guarda sol? Tabela mostra a diferença de preços a depender nas principais praias da Grande Vitória e Guarapari

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 17:43
Banhistas aproveitam o dia sol na praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Que sol e praia são a combinação perfeita para o verão, ninguém discute. Só que neste pacote entram ainda outros itens indispensáveis para pegar um bronze e curtir a brisa do mar com tranquilidade, como guarda-sol e cadeira de praia, aquela água de coco gelada para aliviar a sede, milho cozido, picolé, cerveja, e por aí vai.
Mas como de uma praia para outra os preços variam muito - e em muitos casos até na mesma praia -, A Gazeta resolveu dar uma ajudinha para os amantes do verão e listou o preço dos principais produtos e serviços consumidos nas praias da Grande Vitória e de Guarapari. Mas antes um spoiler: algumas itens chegam a ter variação de 500% de uma praia para a outra.

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A reportagem visitou duas praias em Vila Velha, duas em Guarapari, duas em Vitória e uma na Serra, e conferiu os preços de 12 itens: peroá, camarão, água de coco, milho, picolé, espetinho, cerveja, refrigerante, água mineral, caipirinha e o aluguel de cadeira e guarda-sol. Algumas coisas tem o preço tabelado em todos os lugares, enquanto outras tem valores completamente diferentes a depender da praia escolhida.

ALUGUEL DO GUARDA-SOL VAI DE R$ 10 A R$ 50

Se você é daqueles que costuma alugar guarda-sol e cadeira de praia, é bom escolher direitinho em qual praia curtir o verão.  Enquanto na Praia da Costa, em Vila Velha, é possível pagar R$ 10 pelo aluguel de duas cadeiras e um guarda sol, em Guarapari os preços chegam a R$ 50.
Na Bacutia, o aluguel de um guarda-sol não sai por menos de R$ 20 - podendo chegar a R$ 30 -, soma-se ainda os R$ 7 por uma cadeira. Já na Praia do Morro, o guarda sol pode chegar a R$ 50, além dos R$ 10 para a cadeira de praia. De acordo com os comerciantes, os altos valores costumam reduzir um pouco durante a tarde.
Bacutia: aluguel  de guarda-sol chega a R$ 50 Crédito: Ricardo Medeiros

CAIPIRINHA VAI DE R$ 10 A R$ 30

Outro item que apresenta preços diferentes em cada praia é a caipirinha. A tradicional bebida com limão vai de R$ 10, na Curva da Jurema, em Vitória; até R$ 30, na Bacutia, em Guarapari. O preço costuma variar de acordo com o tipo de bebida alcoólica utilizada no drinque. 

PEROÁ E CAMARÃO DE R$ 50 A R$ 85

Quando o assunto é comida, os preços também variam bastante. O famoso peroá pode ser encontrado a R$ 50 em Itaparica e Manguinhos, mas os preços ultrapassam os R$ 60 nas praias de Vitória e chegam a custar mais de R$ 70 nas de Guarapari.  
Em Manguinhos, há opções de porção de peroá por cerca de R$ 50 Crédito: Ricardo Medeiros
O mesmo vale para a porção de camarão, que custa R$ 45 em Itaparica, mas quase dobra de valor na Curva da Jurema e na Praia do Morro, em Guarapari.
O espetinho de carne, a depender do tamanho, pode custar R$ 6, em Itaparica, ou o dobro do valor - R$ 12 - na Bacutia.

OS MAIS BARATOS DA LISTA

Mas se a ideia é gastar pouco, separe R$ 5. Com esse valor dá para comprar um milho ou uma latinha de refrigerante em qualquer uma das praias visitadas pela reportagem. Com o mesmo valor também dá para comprar dois picolés. E com mais um real (R$ 6) ainda dá para comprar água de coco até mesmo em "Guaraparis" ou um latão de cerveja (R$ 6) na maioria das praias. 

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