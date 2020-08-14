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Recall de Marcas

Confira as marcas de frango vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento de nível estadual

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:21
Criação de frangos
A carne de frango é a mais consumida no país Crédito: Thomas Iversen/Unsplash
Frango é a carne mais consumida no país. A ave está sempre presente na mesa dos brasileiros acompanhando os mais diferentes pratos. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:

2º lugar - Sadia

Com padrão internacional, a Uniaves é uma empresa 100% capixaba, localizada em Castelo, na região Sul do Espírito Santo. Os produtos são comercializados no Brasil e no exterior. Com capacidade física para abater até 160 mil aves por dia, a empresa se tornou uma das mais modernas do setor.
A empresa teve início no ano de 1944 e, de lá para cá, superou os 150 mil pontos de venda no Brasil, oferecendo mais de 300 categorias de produtos. A empresa apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas. O portfólio contempla diferentes partes do frango. Há embalagens em que a ave já vem cortada, temperada e na medida certa para o preparo.

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