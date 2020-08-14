Confira as marcas de frango vencedoras da pesquisa

Frango é a carne mais consumida no país. A ave está sempre presente na mesa dos brasileiros acompanhando os mais diferentes pratos. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:
2º lugar - Sadia
Sob um rigoroso controle de qualidade, a Kifrango oferece carnes macias e suculentas com sabor e temperos especiais. A marca é da empresa Proteinorte Alimentos S/A, uma das maiores indústrias de alimentos de origem avícola do Estado. Fundada em 1976, conta com um moderno e eficiente parque industrial e tem capacidade de abate de até 150 mil aves por dia.
Com padrão internacional, a Uniaves é uma empresa 100% capixaba, localizada em Castelo, na região Sul do Espírito Santo. Os produtos são comercializados no Brasil e no exterior. Com capacidade física para abater até 160 mil aves por dia, a empresa se tornou uma das mais modernas do setor.
A empresa teve início no ano de 1944 e, de lá para cá, superou os 150 mil pontos de venda no Brasil, oferecendo mais de 300 categorias de produtos. A empresa apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas. O portfólio contempla diferentes partes do frango. Há embalagens em que a ave já vem cortada, temperada e na medida certa para o preparo.