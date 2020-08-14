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Frango

Kifrango aposta em produto de qualidade com preço acessível ao consumidor

Marca da empresa linharense Proteinorte ficou no topo do ranking no Recall de Marcas da Rede Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:39

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:39

Vista aérea da Proteinorte, empresa produtora da marca Kifrango
Vista aérea da Proteinorte, empresa produtora da marca Kifrango Crédito: Divulgação/Proteinorte
Foco na qualidade da proteína animal com preço justo e acessível. Há mais de 40 anos, a Kifrango, marca da Proteinorte, trabalha com esse objetivo. A empresa de Linhares, no Norte do Espírito Santo, gera mais de 700 empregos e investe constantemente em desenvolvimento de novos produtos e adequação da indústria. Tudo para melhorar a capacidade de atendimento e ter uma grande variedade de produtos.
O diretor-superintendente da Proteinorte, Elder Marim, ressalta que, quem conhece o produto, sabe que pode confiar na marca devido aos cuidados em todas as etapas do processo até chegar à prateleira dos mercados. Desde a granja, na qual as aves são alimentadas com minerais orgânicos, livres de contaminação por minerais pesados. "Ainda este ano, vamos comunicar sobre essa prática aos nossos consumidores, revela. 
Ele acredita que as tendências apontam para produtos cada vez mais saudáveis, manejados de forma sustentável e que façam bem às pessoas. É nisso que estamos apostando e vamos levar essa informação para nossas embalagens, mostrar que nossos produtos são produzidos com minerais orgânicos. Nem sempre o consumidor busca saber desses detalhes, então vamos mostrar o que a Kifrango tem de melhor, reforça Marim.
De acordo com o superintendente, o relacionamento é a principal estratégia para fidelizar os consumidores, além da eficiência no atendimento. Os clientes querem comodidade; não querem ter problemas com entregas, produtos ou processos. Se você garantir um bom atendimento e for eficiente nos processos, terá continuidade nas compras, argumenta. 
diretor-superintendente da Proteinorte, Elder Marim
Diretor-superintendente da Proteinorte, Elder Marim destaca que a marca lembrada sempre é opção de compra a ser analisada pelo cliente Crédito: Divulgação/Proteinorte
A empresa foi a mais lembrada no Recall de Marcas da Rede Gazeta no segmento frango. Para Marim, as marcas lembradas são sempre opções de compra a serem analisadas pelo cliente. No ramo de alimentos, explica, produtos desconhecidos sofrem mais para ganhar mercado, já que as pessoas não querem arriscar comer algo que não seja de boa procedência ou não tenha qualidade.
Estamos há vários anos sendo os mais lembrados pelo capixaba, e isso nos mostra o quanto foi importante todo o trabalho feito nos últimos anos. Mas não podemos parar; temos que seguir inovando e trabalhando nossa comunicação com o público, finaliza Marim.

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