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Recall de Marcas

Confira as farinhas de trigo campeãs da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento de nível estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:22

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:22

Bolos e biscoitos artesanais produzidos em Venda Nova do Imigrante
Bolos e biscoitos são algumas das receitas feitas com farinha de trigo Crédito: Gabriel Lordello/Divulgação
A farinha de trigo é um alimento usado na elaboração de diversos produtos que vão à mesa do brasileiro. Seja para produzir um pão, um bolo ou biscoitos, a farinha de trigo é um item bastante presente na cozinha das famílias capixabas. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Dona Benta

É utilizada para preparar bolos, tortas, panquecas, omeletes, entre outros pratos. A farinha de trigo Dona Benta é enriquecida com ferro e ácido fólico. Ideal para preparar receitas para toda a família e celebrar momentos em família com comida caseira.

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