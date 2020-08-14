Confira as farinhas de trigo campeãs da pesquisa

A farinha de trigo é um alimento usado na elaboração de diversos produtos que vão à mesa do brasileiro. Seja para produzir um pão, um bolo ou biscoitos, a farinha de trigo é um item bastante presente na cozinha das famílias capixabas. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:
3º lugar - Dona Benta
É utilizada para preparar bolos, tortas, panquecas, omeletes, entre outros pratos. A farinha de trigo Dona Benta é enriquecida com ferro e ácido fólico. Ideal para preparar receitas para toda a família e celebrar momentos em família com comida caseira.