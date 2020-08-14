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Recall de Marcas

Confira as construtoras de imóveis vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:05

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:05

Maquete de casas
Maquete de conjunto residencial: construtoras de imóveis no Estado são responsáveis pela realização do sonho da casa própria Crédito: David McBee/Pexels
Comprar uma casa ou apartamento é o sonho de muitos brasileiros. Para garantir que seja realizado, é preciso escolher com cuidado a melhor construtora de imóveis. Ter confiança na empresa é indispensável, já que esse provavelmente será o maior investimento feito pela família. Veja as empresas mais lembradas do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Canal

A história da empresa começou um pouco antes de 1980, quando foi criada a Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda. Com ritmo crescente de trabalho, em pouco tempo outros projetos surgiram e a credibilidade do grupo ganhou destaque no mercado da construção civil, firmando a qualidade da marca. A empresa já registrou mais de 1 milhão de metros quadrados construídos, com mais de 17 mil unidades edificadas e cerca de 10 mil clientes atendidos.
A Galwan nasceu em 1981, em Vila Velha. A empresa já entregou mais de 2.580 unidades residenciais e comerciais. E os profissionais se empenharam nos projetos da empresa, um total de 64 empreendimentos residenciais, comerciais e hotéis concluídos até hoje. Em 2007, passou a construir, também, hotéis no Rio de Janeiro.
A Construtora Canal iniciou suas atividades na construção civil no final da década de 1970. O seu foco é o desenvolvimento do município de Vila Velha. Hoje a Construtora Canal é destaque absoluto em seus empreendimentos, oferecendo itens que revisitou este novo conceito de viver. Com qualidade e pontualidade, a construtora concretiza sonhos de inúmeras famílias.

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