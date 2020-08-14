Confira as construtoras de imóveis vencedoras da pesquisa

3º lugar - Canal

A história da empresa começou um pouco antes de 1980, quando foi criada a Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda. Com ritmo crescente de trabalho, em pouco tempo outros projetos surgiram e a credibilidade do grupo ganhou destaque no mercado da construção civil, firmando a qualidade da marca. A empresa já registrou mais de 1 milhão de metros quadrados construídos, com mais de 17 mil unidades edificadas e cerca de 10 mil clientes atendidos.

A Galwan nasceu em 1981, em Vila Velha. A empresa já entregou mais de 2.580 unidades residenciais e comerciais. E os profissionais se empenharam nos projetos da empresa, um total de 64 empreendimentos residenciais, comerciais e hotéis concluídos até hoje. Em 2007, passou a construir, também, hotéis no Rio de Janeiro.