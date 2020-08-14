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Construtora de imóveis

MRV: desconto e compra 100% digital para atrair cliente

Da visita até o contrato, jornada eletrônica é opção para manter o distanciamento social. Condições de pagamento foram facilitadas, garante empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:47

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:47

Projeto do Residencial Venice, que será erguido em Bicanga, na Serra, da construtora MRV
Projeto do Residencial Venice, condomínio já lançado que será erguido em Bicanga, na Serra Crédito: Divulgação/MRV
Entrada parcelável em 48 vezes, desconto de até R$ 7 mil e gratuidade na documentação (IBTI e registro) em alguns empreendimentos são as facilidades apontadas pela MRV Engenharia para reforçar a base com o consumidor neste momento de sufoco econômico.
As condições flexíveis não se restringem à aquisição, pois se estendem aos canais eletrônicos e à possibilidade de assinatura do contrato por meio digital. E a "visita" às unidades e aos residenciais ocorre até de modo virtual, numa tour remotamente acompanhada pelo time de corretores.
Em virtude do distanciamento social, além da preparação de todos os seus canais digitais, a MRV antecipou a expansão da atuação da sua plataforma de vendas digital. A ferramenta permite que o cliente faça remotamente toda a jornada de compra de um apartamento, podendo escolher o condomínio e a unidade que deseja, enviar a documentação, realizar a simulação e a aprovação de crédito, negociar a proposta de compra e assinar o contrato digitalmente, informou a empresa, por meio do departamento de marketing.

ATENÇÃO AO CONSUMIDOR

A capacidade de se adequar à realidade do consumidor e de entender suas angústias é sinalizada pela companhia como um dos atributos que a levaram a conquistar o Prêmio Recall de Marcas de A Gazeta no segmento Construtora de Imóveis, com 13,75% dos votos.
É a prova de que, com um trabalho ético e comprometido com o cliente, o colaborador e a sociedade, podemos nos fortalecer. Agradeço não só ao público que nos presenteia com este prêmio, mas também a todos os colaboradores da MRV aqui no Estado, colegas de equipe que contribuem para que isso se torne realidade, afirmou a gestora de vendas da empresa, Ednéia Teixeira.
No Espírito Santo há 13 anos, onde já lançou 23 empreendimentos, a construtora vai apresentar ao mercado até o fim de 2020 mais 200 unidades habitacionais, para o município da Serra. Entre os condomínios à disposição do público para compra está o Residencial Venice, em Bicanga, com unidades de dois quartos. Elevador, sistema de compartilhamento de bicicletas e área de lazer completa, com piscina, são atrativos da planta lançada.
Ednéia Teixeira, gestora de vendas da MRV
Ednéia Teixeira, gestora de vendas da MRV, destaca a força da equipe de colaboradores e o comprometimento com o cliente como fatores para a conquista do Recall Crédito: Divulgação/MRV

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