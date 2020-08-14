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Recall de Marcas

Confira as concessionárias de automóveis vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:06

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:06

Concessionária de veículos
Concessionárias de veículos reúnem em um espaço vários modelos da marca desejada Crédito: Freepik
Ter um carro, para muitas pessoas, é sinal de liberdade. Para que a realização deste sonho não se torne uma grande dor de cabeça, porém, é fundamental escolher uma concessionária de referência para comprar seu veículo. Além de um bom produto, o atendimento é imprescindível para fidelizar o cliente. Veja os vencedores neste segmento do Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Fiat

A CVC Chevrolet está presente no mercado capixaba desde 1985. Atualmente tem unidades espalhadas por sete cidades capixabas. A CVC foi a primeira concessionária do Grupo Líder a se instalar na região metropolitana do Espírito Santo, e representa um marco importante na consolidação do grupo no Estado.
A Volkswagen atua no Brasil há quase 70 anos. A empresa alemã é a maior produtora de automóveis, com 23 milhões de veículos fabricados, e a maior exportadora da história no país, com 3,7 milhões de carros embarcados. Ao todo, são 15 mil empregados atuando em quatro fábricas, um centro de peças e escritórios regionais em todo o país com a missão de oferecer a melhor experiência de mobilidade para melhorar a vida das pessoas.
As concessionárias da Chevrolet estão presentes em todo o Estado. A Chevrolet é uma fabricante de veículos motorizados norte-americana, fundada em 1911 pelo suíço Louis-Joseph Chevrolet (conhecida também pela abreviação "Chevy"). Atualmente, é a marca mais vendida no Brasil, além de ser a fabricante do carro mais vendido no país, o Onix.
A Fiat Automóveis está Instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), o sétimo maior fabricante mundial de automóveis. O Grupo tem unidades produtivas em 40 países e presença comercial em cerca de 150 países. A FCA é líder em vendas no mercado de automóveis e veículos comerciais leves no Brasil.

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