Confira as concessionárias de automóveis vencedoras da pesquisa

Ter um carro, para muitas pessoas, é sinal de liberdade. Para que a realização deste sonho não se torne uma grande dor de cabeça, porém, é fundamental escolher uma concessionária de referência para comprar seu veículo. Além de um bom produto, o atendimento é imprescindível para fidelizar o cliente. Veja os vencedores neste segmento do Recall de Marcas 2020:
3º lugar - Fiat
A Vitoriawagen está há mais de 50 anos no mercado capixaba. Hoje, a empresa conta com unidades em Vitória, Guarapari e Serra. Em 2011, foi uma das 15 concessionárias brasileiras a receber o Gold Pin, uma certificação da matriz da Volkswagen, na Alemanha, que avalia critérios como volume de vendas, estrutura física, oficina e, principalmente, qualidade no atendimento dos serviços de vendas e pós-vendas.
A CVC Chevrolet está presente no mercado capixaba desde 1985. Atualmente tem unidades espalhadas por sete cidades capixabas. A CVC foi a primeira concessionária do Grupo Líder a se instalar na região metropolitana do Espírito Santo, e representa um marco importante na consolidação do grupo no Estado.
A Volkswagen atua no Brasil há quase 70 anos. A empresa alemã é a maior produtora de automóveis, com 23 milhões de veículos fabricados, e a maior exportadora da história no país, com 3,7 milhões de carros embarcados. Ao todo, são 15 mil empregados atuando em quatro fábricas, um centro de peças e escritórios regionais em todo o país com a missão de oferecer a melhor experiência de mobilidade para melhorar a vida das pessoas.
As concessionárias da Chevrolet estão presentes em todo o Estado. A Chevrolet é uma fabricante de veículos motorizados norte-americana, fundada em 1911 pelo suíço Louis-Joseph Chevrolet (conhecida também pela abreviação "Chevy"). Atualmente, é a marca mais vendida no Brasil, além de ser a fabricante do carro mais vendido no país, o Onix.
A Fiat Automóveis está Instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), o sétimo maior fabricante mundial de automóveis. O Grupo tem unidades produtivas em 40 países e presença comercial em cerca de 150 países. A FCA é líder em vendas no mercado de automóveis e veículos comerciais leves no Brasil.