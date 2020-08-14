Confira as concessionárias de automóveis vencedoras da pesquisa

3º lugar - Fiat

A CVC Chevrolet está presente no mercado capixaba desde 1985. Atualmente tem unidades espalhadas por sete cidades capixabas. A CVC foi a primeira concessionária do Grupo Líder a se instalar na região metropolitana do Espírito Santo, e representa um marco importante na consolidação do grupo no Estado.

A Volkswagen atua no Brasil há quase 70 anos. A empresa alemã é a maior produtora de automóveis, com 23 milhões de veículos fabricados, e a maior exportadora da história no país, com 3,7 milhões de carros embarcados. Ao todo, são 15 mil empregados atuando em quatro fábricas, um centro de peças e escritórios regionais em todo o país com a missão de oferecer a melhor experiência de mobilidade para melhorar a vida das pessoas.

As concessionárias da Chevrolet estão presentes em todo o Estado. A Chevrolet é uma fabricante de veículos motorizados norte-americana, fundada em 1911 pelo suíço Louis-Joseph Chevrolet (conhecida também pela abreviação "Chevy"). Atualmente, é a marca mais vendida no Brasil, além de ser a fabricante do carro mais vendido no país, o Onix.