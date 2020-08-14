Sucesso no mercado, Vitoriawagen vira sinônimo da marca que vende

Unidade da Vitoriwagen, na Serra: desde a fundação, há mais de 60 anos, a empresa é a maior concessionária da Volkswagen no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Vitoriawagen

Ter o nome da revenda tão forte como o da marca é algo raro, somente para poucas empresas, não é mesmo? Para os capixabas, nem tanto. Isso porque a Vitoriawagen, com seus mais de 60 anos de atividade, levou os clientes e todo o mercado a se acostumar com essa relação. E também fez com que, mais uma vez, se tornasse a empresa campeã no segmento concessionária de automóveis no Recall de Marcas da Rede Gazeta.

Para o diretor da empresa, Celso Duarte, investimentos e atenção ao mercado cada vez mais exigente e competitivo são pontos imprescindíveis para a credibilidade da Vitoriawagen, e também justificam o já tradicional reconhecimento da marca entre o público consumidor.

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Acreditamos que uma empresa eficiente, sustentável e próspera requer investimentos constantes, tanto na estrutura física quanto nas pessoas e processos. Além disso, deve estar antenada ao mercado, às suas exigências, e ser inovadora sempre. Somos uma empresa que busca esses valores a todo instante. Acredito que a escolha da Vitoriawagen como a marca mais lembrada no ramo de concessionária de veículos está diretamente ligada a tais princípios, além, é claro, de ser fruto do respeito merecido que dedicamos aos nossos clientes, sempre oferecendo produtos e serviços de qualidade e com atendimento diferenciado, ressalta.

Por trabalhar com um produto com um alto nível de exigência e confiabilidade por parte do público-alvo, é imprescindível o cuidado no atendimento ao cliente. Desde a primeira recepção, passando pelo test-drive, entrega das chaves até o pós-venda, com as revisões. Por isso, a atenção com eles é primordial para que a fidelidade seja mantida, como explica Duarte.

"Atribuímos a fidelidade de nossos clientes a um conjunto de fatores. Além da oferta de produtos e serviços de qualidade, temos uma preocupação constante com a satisfação de nossos colaboradores internos. Por isso, eles são orientados e treinados a entender e atender às expectativas de nossos clientes, sempre buscando a excelência na experiência de consumo" Celso Duarte - Diretor da Vitoriawagen

Para a satisfação dos clientes, reitera Duarte, antes é necessário a satisfação dos colaboradores. Peças-chave para o desenvolvimento da empresa, eles são fundamentais para um serviço de excelência de uma ponta a outra. O diretor destaca a boa visão e o cuidado para com talentos que contribuem e conquistam juntos à companhia.

Para Celso Duarte, diretor da concessionária Vitoriawagen, equipe e clientes ajudam a fortalecer a marca Crédito: Divulgação/Vitoriawagen

Podemos citar algumas premissas importantes: formar e reter talentos, e manter um ambiente de trabalho sadio, pautado sempre no sentido da coletividade, com objetivos comuns. Somos orgulhosos de nossa equipe que é, em sua significativa maioria, constituída por pessoas que cresceram conosco e com as quais compartilhamos sempre as nossas conquistas", frisa.

O reconhecimento da Vitoriawagen também pode ser traduzido na sua abrangência. Desde a sua fundação, a empresa é a maior concessionária da marca Volkswagen no Espírito Santo. Atualmente, possui três lojas nos municípios de Vitória, Serra e Guarapari. A empresa pertence ao Grupo Líder, uma das maiores corporações do Brasil, com atuação em todo o território nacional.