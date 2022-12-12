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Confira as fotos do lançamento do Anuário Espírito Santo 2022 de A Gazeta

O evento de lançamento do Anuário 2022 aconteceu nesta segunda-feira (12), em um almoço no cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, Vitória. Veja quem passou por lá
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

12 dez 2022 às 18:11

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 18:11

Anuário Espírito Santo 2022 foi lançado durante almoço no Cerimonial Oásis, em Vitória
Anuário Espírito Santo 2022 foi lançado durante almoço no Cerimonial Oásis, em Vitória Crédito: Arthur Louzada
Anuário Espírito Santo 2022, de A Gazeta, já está disponível. E para celebrar o momento, foi realizado, nesta segunda-feira (12), um evento de lançamento que contou com a presença de convidados, entre empresários, lideranças e representantes de órgãos públicos. O encontro foi marcado por um painel com o tema “ESG: Quem faz a diferença para um mundo mais verde, ético e humano”, comandado pelo colunista de A Gazeta Abdo Filho, pelo professor Associado da FDC Pedro Lins e pelo consultor financeiro e comentarista da CBN Teco Medina.
As fotos de cobertura do evento de lançamento realizado no Cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, na capital, já estão disponíveis para download. CONFIRA AS FOTOS DO EVENTO CLICANDO AQUI!
Para saber mais sobre o Anuário Espírito Santo 2022, acesse a página especial clicando aqui.

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Acesse aqui a versão digital do Anuário Espírito Santo 2022 de A Gazeta

A Gazeta lança Anuário Espírito Santo 2022 nesta segunda-feira

Como desenvolver uma nova geração de líderes preocupada com o ESG?

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