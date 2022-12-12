Confira as fotos do lançamento do Anuário Espírito Santo 2022 de A Gazeta

O Anuário Espírito Santo 2022, de A Gazeta, já está disponível. E para celebrar o momento, foi realizado, nesta segunda-feira (12), um evento de lançamento que contou com a presença de convidados, entre empresários, lideranças e representantes de órgãos públicos. O encontro foi marcado por um painel com o tema “ESG: Quem faz a diferença para um mundo mais verde, ético e humano”, comandado pelo colunista de A Gazeta Abdo Filho, pelo professor Associado da FDC Pedro Lins e pelo consultor financeiro e comentarista da CBN Teco Medina.
As fotos de cobertura do evento de lançamento realizado no Cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, na capital, já estão disponíveis para download. CONFIRA AS FOTOS DO EVENTO CLICANDO AQUI!
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