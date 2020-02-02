Cinco passos para se preparar para a aposentadoria

Sem pendências

Para fazer uma projeção, primeiro é preciso se questionar algumas coisas que vão te ajudar a balizar sua situação e direcionar a hora de se aposentar: você tem condições de pagar um plano de saúde? Vai morar sozinho ou dependerá de familiares? Outra coisa importante é fazer uma boa poupança (ao menos 10% dos rendimentos mensais) ou algum outro investimento que renda bem, uma vez que nem sempre o dinheiro da aposentadoria é suficiente para sustentar seu padrão de vida. Você também pode separar parte de seus rendimentos mensais para fazer algum tipo de investimento como planos de previdência privada. Em geral, esses investimentos forçam a pessoa a poupar. Depois de um tempo, ele pode optar por receber mensalmente ou fazer um saque único. Para quem não é organizado financeiramente, essa pode ser uma boa alternativa, comenta o economista Mário Vasconcelos.

A saúde é o item que mais costuma dar despesa na vida da pessoa idosa. Por isso, é importante se cuidar desde cedo e evitar gastos. O importante é se cuidar desde cedo para ter uma velhice com mais qualidade de vida e com menos despesas, ressalta o economista Antônio Marcus Machado. Antes de se aposentar, o trabalhador com plano de saúde pode aproveitar para fazer um check-up e iniciar os tratamentos, se necessário. E há maneiras de, neste caso, manter o convênio empresarial - com suas facilidades e descontos - mesmo após aposentado. A pessoa deve passar a pagar todo o valor, incluindo a parte que antes cabia ao patrão. Se contribuiu com o convênio por dez anos ou mais, poderá mantê-lo por tempo indeterminado, desde que a empresa continue oferecendo cobertura médica a seus funcionários da ativa. Se pagou por menos de uma década, manterá o convênio pela quantidade de anos que contribuiu. E ainda: quando o plano de saúde deixa de ser oferecido pelo empregador, o aposentado tem o direito de contratar um plano individual com aproveitamento das carências já cumpridas, caso a operadora comercialize plano de contratação individual e familiar.

Para garantir a melhor aposentadoria possível, junte todos os documentos de sua carreira. Eles vão garantir exatidão na análise do pedido, principalmente para quem tem direito à aposentadoria especial, na qual a contagem de tempo é feita de uma forma diferente. Os principais documentos são: carteira de trabalho, extrato do FGTS e demais documentos que comprovem a contribuição, ficha de registro, contrato individual de trabalho, acordo coletivo, termo de rescisão de contrato, recibos de pagamento, ação trabalhista, carnês e guias de recolhimento, laudo de insalubridade ou PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).