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Cinco passos para se preparar para a aposentadoria

Apesar do sonho de se aposentar com tranquilidade financeira, muita gente só pensa nisso quando quando essa hora chega. Medidas vão além de um bom pé de meia. Veja a lista

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2020 às 17:16
Dicas para se aposentar com qualidade de vida Crédito: Pixabay
O sonho de milhares de brasileiros é se aposentar com uma certa tranquilidade financeira. Mas na realidade o que ocorre é que muitos deixam para pensar nesse momento quase na hora de deixar o mercado de trabalho, o que acaba provocando dificuldades financeiras justamente na hora em que a renda cai. Por isso, destacamos cinco passos para você se preparar para sua aposentadoria, entre levantamento de documentos e cuidados com a saúde. (veja a lista no fim desta matéria)
Em 2019, a reforma da Previdência alterou algumas regras como a idade mínima para se aposentar. Para os homens, é necessário ter 65 anos, enquanto que as mulheres 62 anos. O economista Mário Vasconcelos alerta que quem não fez uma reserva financeira terá que ficar sujeito ao benefício definido pelo sistema previdenciário. Uma pessoa que hoje trabalha e ganha em torno de R$ 10 mil ou R$ 15 mil, vai se aposentar com o teto máximo que hoje chega a R$ 6 mil. Se, ao longo da vida, esse trabalhador não se preparar, vai sentir um grande impacto, comenta Vasconcelos.

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Ele orienta que, para quem não é organizado, a previdência privada é uma boa alternativa. Já para quem está com as finanças em dia, é possível fazer outros investimentos como renda fixa, ações, entre outros.
O tipo de investimento vai depender do perfil de cada um. A previdência privada é uma boa alternativa pois vai obrigar a pessoa a descontar aquele valor. Ao final, o valor é corrigido. Desta forma, ele terá duas aposentadorias, uma privada e outra do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Dependendo da previdência, é possível fazer saques quando houver imprevistos como problemas de saúde ou desemprego, ressalta Vasconcelos.

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O economista Antônio Marcus Machado também alerta sobre os cuidados com a saúde. Fazer check-up para prevenir algumas doenças é importante para não ser surpreendido mais tarde. Um dos maiores gastos de uma pessoa idosa é justamente com a saúde, avisa Machado.
Ter um bom plano de saúde também pode ajudar. Quem tem plano empresarial com descontos mensais poderá mantê-lo depois de se aposentar. No entanto, ele ficar responsável pelo pagamento integral.

DICAS PARA SE PREPARAR PARA APOSENTADORIA

Sem pendências

Para fazer uma projeção, primeiro é preciso se questionar algumas coisas que vão te ajudar a balizar sua situação e direcionar a hora de se aposentar: você tem condições de pagar um plano de saúde? Vai morar sozinho ou dependerá de familiares? Outra coisa importante é fazer uma boa poupança (ao menos 10% dos rendimentos mensais) ou algum outro investimento que renda bem, uma vez que nem sempre o dinheiro da aposentadoria é suficiente para sustentar seu padrão de vida.                                                                                                  Você também pode separar parte de seus rendimentos mensais para fazer algum tipo de investimento como planos de previdência privada. Em geral, esses investimentos forçam a pessoa a poupar. Depois de um tempo, ele pode optar por receber mensalmente ou fazer um saque único. Para quem não é organizado financeiramente, essa pode ser uma boa alternativa, comenta o economista Mário Vasconcelos.
A saúde é o item que mais costuma dar despesa na vida da pessoa idosa. Por isso, é importante se cuidar desde cedo e evitar gastos. O importante é se cuidar desde cedo para ter uma velhice com mais qualidade de vida e com menos despesas, ressalta o economista Antônio Marcus Machado. Antes de se aposentar, o trabalhador com plano de saúde pode aproveitar para fazer um check-up e iniciar os tratamentos, se necessário.                                                                                                                                                                                                                 E há maneiras de, neste caso, manter o convênio empresarial - com suas facilidades e descontos - mesmo após aposentado. A pessoa deve passar a pagar todo o valor, incluindo a parte que antes cabia ao patrão. Se contribuiu com o convênio por dez anos ou mais, poderá mantê-lo por tempo indeterminado, desde que a empresa continue oferecendo cobertura médica a seus funcionários da ativa. Se pagou por menos de uma década, manterá o convênio pela quantidade de anos que contribuiu. E ainda: quando o plano de saúde deixa de ser oferecido pelo empregador, o aposentado tem o direito de contratar um plano individual com aproveitamento das carências já cumpridas, caso a operadora comercialize plano de contratação individual e familiar.
Se você trabalha com carteira assinada, a contribuição ao INSS é obrigatória. Autônomos e desempregados podem fazer os recolhimento como contribuintes individuais. No site Meu INSS, verifique seu Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis). Com o extrato previdenciário, você saberá quantos recolhimentos já tem no INSS e sera possível estimar quando terá cumprido as exigências para garantir o benefício. A reforma da Previdência, homologada em novembro do ano passado, instituiu a idade mínima para trabalhadores que contribuem ao INSS, servidores públicos e parlamentares, sendo: 65 anos para os homens e 62 para mulheres tanto para servidores quanto para trabalhadores da inciativa privada. Veja aqui sobre o sistema de pontos, o tempo de contribuição, as regras de transição e pedágio para quem já está no mercado de trabalho. Mas se você tem direito a aposentadoria especial por insalubridade, clique aquiJá se você é servidor público estadual confira as regras aqui e se for militar veja aqui.
Para garantir a melhor aposentadoria possível, junte todos os documentos de sua carreira. Eles vão garantir exatidão na análise do pedido, principalmente para quem tem direito à aposentadoria especial, na qual a contagem de tempo é feita de uma forma diferente. Os principais documentos são: carteira de trabalho, extrato do FGTS e demais documentos que comprovem a contribuição, ficha de registro, contrato individual de trabalho, acordo coletivo, termo de rescisão de contrato, recibos de pagamento, ação trabalhista, carnês e guias de recolhimento, laudo de insalubridade ou PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).
É importante correr atrás para acertar vínculos trabalhistas na hora de pedir a aposentadoria. Caso algum vínculo empregatício não conste no extrato previdenciário (Cnis), é necessário verificar com o ex-patrão e o INSS, para que esse período seja incluído. Ele deve ser comprovado com um documento da época do trabalho e a?/ carteira profissional e a ficha de registro na empresa são provas do tempo de contribuição. Se a empresa já fechou, será preciso localizar o síndico da massa falida pela junta comercial do Estado.

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