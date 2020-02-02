Cinco passos para se preparar para a aposentadoria

O sonho de milhares de brasileiros é se aposentar com uma certa tranquilidade financeira. Mas na realidade o que ocorre é que muitos deixam para pensar nesse momento quase na hora de deixar o mercado de trabalho, o que acaba provocando dificuldades financeiras justamente na hora em que a renda cai. Por isso, destacamos cinco passos para você se preparar para sua aposentadoria, entre levantamento de documentos e cuidados com a saúde. (veja a lista no fim desta matéria)
Em 2019, a reforma da Previdência alterou algumas regras como a idade mínima para se aposentar. Para os homens, é necessário ter 65 anos, enquanto que as mulheres 62 anos. O economista Mário Vasconcelos alerta que quem não fez uma reserva financeira terá que ficar sujeito ao benefício definido pelo sistema previdenciário. Uma pessoa que hoje trabalha e ganha em torno de R$ 10 mil ou R$ 15 mil, vai se aposentar com o teto máximo que hoje chega a R$ 6 mil. Se, ao longo da vida, esse trabalhador não se preparar, vai sentir um grande impacto, comenta Vasconcelos.
Ele orienta que, para quem não é organizado, a previdência privada é uma boa alternativa. Já para quem está com as finanças em dia, é possível fazer outros investimentos como renda fixa, ações, entre outros.
O tipo de investimento vai depender do perfil de cada um. A previdência privada é uma boa alternativa pois vai obrigar a pessoa a descontar aquele valor. Ao final, o valor é corrigido. Desta forma, ele terá duas aposentadorias, uma privada e outra do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Dependendo da previdência, é possível fazer saques quando houver imprevistos como problemas de saúde ou desemprego, ressalta Vasconcelos.
O economista Antônio Marcus Machado também alerta sobre os cuidados com a saúde. Fazer check-up para prevenir algumas doenças é importante para não ser surpreendido mais tarde. Um dos maiores gastos de uma pessoa idosa é justamente com a saúde, avisa Machado.
Ter um bom plano de saúde também pode ajudar. Quem tem plano empresarial com descontos mensais poderá mantê-lo depois de se aposentar. No entanto, ele ficar responsável pelo pagamento integral.
DICAS PARA SE PREPARAR PARA APOSENTADORIA
Sem pendências
Para fazer uma projeção, primeiro é preciso se questionar algumas coisas que vão te ajudar a balizar sua situação e direcionar a hora de se aposentar: você tem condições de pagar um plano de saúde? Vai morar sozinho ou dependerá de familiares? Outra coisa importante é fazer uma boa poupança (ao menos 10% dos rendimentos mensais) ou algum outro investimento que renda bem, uma vez que nem sempre o dinheiro da aposentadoria é suficiente para sustentar seu padrão de vida. Você também pode separar parte de seus rendimentos mensais para fazer algum tipo de investimento como planos de previdência privada. Em geral, esses investimentos forçam a pessoa a poupar. Depois de um tempo, ele pode optar por receber mensalmente ou fazer um saque único. Para quem não é organizado financeiramente, essa pode ser uma boa alternativa, comenta o economista Mário Vasconcelos.
A saúde é o item que mais costuma dar despesa na vida da pessoa idosa. Por isso, é importante se cuidar desde cedo e evitar gastos. O importante é se cuidar desde cedo para ter uma velhice com mais qualidade de vida e com menos despesas, ressalta o economista Antônio Marcus Machado. Antes de se aposentar, o trabalhador com plano de saúde pode aproveitar para fazer um check-up e iniciar os tratamentos, se necessário. E há maneiras de, neste caso, manter o convênio empresarial - com suas facilidades e descontos - mesmo após aposentado. A pessoa deve passar a pagar todo o valor, incluindo a parte que antes cabia ao patrão. Se contribuiu com o convênio por dez anos ou mais, poderá mantê-lo por tempo indeterminado, desde que a empresa continue oferecendo cobertura médica a seus funcionários da ativa. Se pagou por menos de uma década, manterá o convênio pela quantidade de anos que contribuiu. E ainda: quando o plano de saúde deixa de ser oferecido pelo empregador, o aposentado tem o direito de contratar um plano individual com aproveitamento das carências já cumpridas, caso a operadora comercialize plano de contratação individual e familiar.
Se você trabalha com carteira assinada, a contribuição ao INSS é obrigatória. Autônomos e desempregados podem fazer os recolhimento como contribuintes individuais. No site Meu INSS, verifique seu Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis). Com o extrato previdenciário, você saberá quantos recolhimentos já tem no INSS e sera possível estimar quando terá cumprido as exigências para garantir o benefício. A reforma da Previdência, homologada em novembro do ano passado, instituiu a idade mínima para trabalhadores que contribuem ao INSS, servidores públicos e parlamentares, sendo: 65 anos para os homens e 62 para mulheres tanto para servidores quanto para trabalhadores da inciativa privada. Veja aqui sobre o sistema de pontos, o tempo de contribuição, as regras de transição e pedágio para quem já está no mercado de trabalho. Mas se você tem direito a aposentadoria especial por insalubridade, clique aqui. Já se você é servidor público estadual confira as regras aqui e se for militar veja aqui.
Para garantir a melhor aposentadoria possível, junte todos os documentos de sua carreira. Eles vão garantir exatidão na análise do pedido, principalmente para quem tem direito à aposentadoria especial, na qual a contagem de tempo é feita de uma forma diferente. Os principais documentos são: carteira de trabalho, extrato do FGTS e demais documentos que comprovem a contribuição, ficha de registro, contrato individual de trabalho, acordo coletivo, termo de rescisão de contrato, recibos de pagamento, ação trabalhista, carnês e guias de recolhimento, laudo de insalubridade ou PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).
É importante correr atrás para acertar vínculos trabalhistas na hora de pedir a aposentadoria. Caso algum vínculo empregatício não conste no extrato previdenciário (Cnis), é necessário verificar com o ex-patrão e o INSS, para que esse período seja incluído. Ele deve ser comprovado com um documento da época do trabalho e a?/ carteira profissional e a ficha de registro na empresa são provas do tempo de contribuição. Se a empresa já fechou, será preciso localizar o síndico da massa falida pela junta comercial do Estado.