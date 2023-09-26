Carrinho inteligente pode chegar a supermercados do ES; veja mais novidades

Carrinho inteligente está em exibição na Acaps Trade Show, no Pavilhão de Carapina Crédito: Carlos Alberto Silva

Imagine chegar ao supermercado, escolher seus produtos e fazer o pagamento de maneira rápida e sem passar pelo caixa. Com a chegada de um carrinho inteligente, equipado com inteligência artificial e balança para identificar os produtos, essa praticidade no momento de fazer as compras em breve pode ser realidade aqui no Espírito Santo.

O carrinho inteligente é um dos produtos na área de inovação apresentados na Acaps Trade Show, a maior convenção e feira do varejo capixaba, que começou nesta terça (26) e vai até quinta-feira (28). Outro produto inovador lançado no evento é um umidificador que mantém verduras frescas por até 48 horas.

Sobre o carrinho, a executiva de contas da Nextop, Karine Valente, diz que são três validações dos produtos: o cliente passa o código de barras, cinco câmeras de IA validam o que foi colocado no carrinho — já nas sacolas — e o fundo dele é uma balança. "É um self checkout de rodinhas", frisa.

Quando termina de fazer as compras, o cliente já passa o cartão, faz o pagamento e sai com as sacolas. O carrinho é equipado com um sistema que envia até o cupom fiscal pelo WhatsApp, eliminando o papel. E também há a possibilidade de exibir publicidade tanto na lateral quanto no visor, ao lado da máquina de cartão. "O carrinho também consegue captar informação da jornada do cliente dentro do supermercado e ajuda a identificar o que tem mais saída", conta Karine.

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O carrinho ainda não está sendo usado no Espírito Santo, mas existem negociações em andamento. O equipamento já é realidade em supermercados de cidades no Rio Grande do Sul, Mato Grosso e litoral Norte de São Paulo.

Produto umidifica verduras

Máquina de vaporização na Acaps Trade Show, no Pavilhão de Carapina Crédito: Carlos Alberto Silva

Outra novidade para o setor é o Nebulize, um umidificador de verduras que promete manter as verduras frescas por até 48 horas. São micropartículas de água, como em um nebulizador, jogadas durante 52 segundos sobre os alimentos, depois, fica 12 segundos sem aspergir. No Rio de Janeiro, o produto já é usado em algumas redes de supermercado e agora o produto da JCM Equipamentos está sendo apresentado no Espírito Santo, podendo chegar às lojas capixabas.

Ainda no campo da tecnologia, outra novidade é a instalação de câmeras sobre o caixa do supermercado, capazes de identificar qualquer inconsistência na atividade, como um produto passado a mais, sem passar código de barras ou até a digitação de um produto errado na balança. O equipamento também está sendo apresentado pela StarTwo na feira da Acaps.

Outras novidades

Nos estandes, os visitantes poderão conferir as últimas tendências e novidades em produtos e serviços para o varejo, que serão apresentados e comercializados por indústrias, distribuidoras e demais fornecedores de todo o Brasil. Confira algumas delas:



Cafés especiais: A Buaiz Alimentos lança a nova linha de cafés especiais Numero Um Sentidos, com grãos 100% arábica cultivados nas montanhas capixabas. São três produtos que passam a compor o portfólio da marca.



Mistura para pão e farinha para pizza: A empresa também apresenta em seu estande na feira outras novidades: uma mistura para pão caseiro e dois lançamentos de farinha para pizza, sendo uma delas voltada para produtos de fermentação natural. A marca apresenta ainda a collab com a Le Chocolatier, um bolo de cenoura com recheio e cobertura de chocolate.

A empresa também apresenta em seu estande na feira outras novidades: uma mistura para pão caseiro e dois lançamentos de farinha para pizza, sendo uma delas voltada para produtos de fermentação natural. A marca apresenta ainda a collab com a Le Chocolatier, um bolo de cenoura com recheio e cobertura de chocolate. Açaí orgânico: A Paletitas lança uma nova linha de açaí tipo exportação com ingredientes 100% orgânicos. A Natuzon já tem certificação orgânica para o Brasil, Estados Unidos e União Europeia, e começa a ser comercializado pela empresa para o mercado local.

A Paletitas lança uma nova linha de açaí tipo exportação com ingredientes 100% orgânicos. A Natuzon já tem certificação orgânica para o Brasil, Estados Unidos e União Europeia, e começa a ser comercializado pela empresa para o mercado local. Nova linha de sorvete especial: Outro lançamento da Paletitas é uma nova linha de sorvetes especiais em dois tamanhos de potes e no palito. A Real Gelato segue a tradicional receita italiana e os sorvetes serão vendidos em potes de 490 ml e também numa opção tamanho família, de 900ml. Um diferencial do produto é ter camadas de recheio e cobertura de chocolate nos potes de 490 ml.

Outro lançamento da Paletitas é uma nova linha de sorvetes especiais em dois tamanhos de potes e no palito. A Real Gelato segue a tradicional receita italiana e os sorvetes serão vendidos em potes de 490 ml e também numa opção tamanho família, de 900ml. Um diferencial do produto é ter camadas de recheio e cobertura de chocolate nos potes de 490 ml. Nova linha de laticínios: A Selita vai apresentar na feira oito lançamentos: creme de ricota, tradicional e light, creme de queijo frescal, queijo coalho em palitos, selitinho zero açúcar, iogurte em garrafa de 850 mil de coco integral e desnatado e bebida láctea fermentada de morango em sacola 1 litro.

A Selita vai apresentar na feira oito lançamentos: creme de ricota, tradicional e light, creme de queijo frescal, queijo coalho em palitos, selitinho zero açúcar, iogurte em garrafa de 850 mil de coco integral e desnatado e bebida láctea fermentada de morango em sacola 1 litro. Novas batatas congeladas: A Bem Brasil lança novos produtos da linha de batatas congeladas. Uma delas é a Hash Brown, uma batata ralada temperada, pré-frita e congelada, dadinhos de batata com queijo.