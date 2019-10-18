Capixaba Imetame fará termelétrica na Bahia; ES fica sem projetos

Gás natural canalizado: projetos para o ES seriam a gás, mas não venceram leilão Crédito: Agência Petrobras

Dois projetos de termelétricas a gás previstos para o Espírito Santo não foram aprovadas no Leilão de Energia A-6, que ocorreu nesta sexta-feira (18). Apenas nove térmicas, sendo três a gás conseguiram vencer o certame. Um dos empreendimentos será feito pela empresa capixaba Imetame na Bahia.

Fontes do setor dizem que as empresas que apresentaram as propostas para o Estado não conseguiram apresentar uma boa proposta de preço nem confirmar uma oferta satisfatória de combustível. É um setor muito competitivo. Ainda não temos detalhes do resultado, mas, provavelmente, as térmicas para o Espírito Santo não tinham o mesmo custo-benefício que os projetos aprovados. Só vamos conseguir vencer outros leilões se tivermos gás a preço mais baixo.

91 EMPREENDIMENTOS NO PAÍS

O leilão terminou com a contratação de 1.155 MWmédios ao preço médio de R$ 176,09/MWh, movimentando pouco mais de R$ 44 bilhões. Foram viabilizados 91 empreendimentos de fontes hidrelétricas, solar, eólica e térmica, adicionando 2.979 MW de nova capacidade instalada, com expectativa de investimento de R$ 11,1 bilhões. O deságio médio ficou em 33,73%, segundo a agência Canal Energia.

Conseguiram vender energia ainda 11 usinas solares, 27 hidrelétricas e 44 eólicas. Os investimentos estimados serão de R$ 2,14 bilhões para as fotovoltaicas, R$ 1,7 bilhão para as hídricas, R$ 4,48 bilhões para as eólicas e R$ 2,8 bilhões para as térmicas.

Para o Leilão A-6, foram habilitados 1.541 projetos pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), somando 71,3 GW de potência.

RETOMADA

O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia (MME), Reive Barros, afirmou que o volume de energia contratado nesta sexta-feira, com previsão de entrega a partir de 2025, garante a infraestrutura energética necessária para a retomada da atividade econômica do país.

"Em nossa avaliação, o resultado deste leilão foi um sucesso. Havia a percepção no mercado que o volume de energia a ser contratado seria pequeno, dada a atual conjuntura. Porém, as demandas contratadas asseguram a necessidade de crescimento do País em 2025", comentou.