Caixa paga parcela única do auxílio emergencial para 196 mil nesta quinta (28)

A Caixa Econômica Federal vai pagar nesta quinta-feira (28) o último lote do auxílio emergencial. Ele é destinado a 196 mil beneficiários que contestaram a suspensão do benefício em dezembro ou tiveram os pagamentos reavaliados em janeiro. Eles receberão todas as parcelas a que têm direito de uma só vez e poderão sacar o recurso imediatamente, transferi-lo, ou utilizá-lo no aplicativo Caixa Tem.
Têm direito ao novo lote residual do auxílio:
- Beneficiários que fizeram a contestação no período de 7 a 16 de novembro e de 13 a 31 de dezembro de 2020: 191 mil pessoas;
- Beneficiários que tiveram o pagamento reavaliado em janeiro de 2021, decorrente de atualizações de dados governamentais: 5 mil pessoas.
Quem realizou a contestação pode consultar o resultado do pedido e verificar se está entre os contemplados no novo lote no site do Dataprev.
Entre os beneficiários, há 8,3 mil que receberão a segunda, a terceira, a quarta e a quinta parcelas do auxílio de uma única vez. Outras 40,9 mil pessoas receberão as três últimas parcelas.
Um terceiro grupo, de quase 68,1 mil cidadãos, terá direito à quarta e à quinta parcelas. Por último, 78,3 mil vão receber somente a quinta parcela. No total, os recursos que serão liberados neste novo lote de pagamentos somam R$ 248,6 milhões.
Criado pelo governo federal em abril do ano passado para combater os efeitos econômicos e sociais da pandemia do novo coronavírus, o auxílio emergencial alcançou mais de 68 milhões de brasileiros – cerca de 32,2% da população e cerca de 40% das residências –, que receberam mais de R$ 330 bilhões em parcelas.
Tiveram direito aos repasses, obedecendo a uma série de critérios econômicos e sociais, integrantes do Programa Bolsa Família, cidadãos incluídos no Cadastro Único (CadÚnico), além de trabalhadores informais, contribuintes individuais do INSS e microempreendedores individuais que solicitaram o benefício por meio de plataformas digitais ou aplicativo da Caixa.