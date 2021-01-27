Caixa paga parcela única do auxílio emergencial para 196 mil nesta quinta (28)

Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS Crédito: Siumara Gonçalves



Caixa Econômica Federal vai pagar nesta quinta-feira (28) o último lote do auxílio emergencial . Ele é destinado a 196 mil beneficiários que contestaram a suspensão do benefício em dezembro ou tiveram os pagamentos reavaliados em janeiro. Eles receberão todas as parcelas a que têm direito de uma só vez e poderão sacar o recurso imediatamente, transferi-lo, ou utilizá-lo no aplicativo Caixa Tem

Têm direito ao novo lote residual do auxílio:

Beneficiários que fizeram a contestação no período de 7 a 16 de novembro e de 13 a 31 de dezembro de 2020: 191 mil pessoas;

Beneficiários que tiveram o pagamento reavaliado em janeiro de 2021, decorrente de atualizações de dados governamentais: 5 mil pessoas.

Entre os beneficiários, há 8,3 mil que receberão a segunda, a terceira, a quarta e a quinta parcelas do auxílio de uma única vez. Outras 40,9 mil pessoas receberão as três últimas parcelas.

Um terceiro grupo, de quase 68,1 mil cidadãos, terá direito à quarta e à quinta parcelas. Por último, 78,3 mil vão receber somente a quinta parcela. No total, os recursos que serão liberados neste novo lote de pagamentos somam R$ 248,6 milhões.

Criado pelo governo federal em abril do ano passado para combater os efeitos econômicos e sociais da pandemia do novo coronavírus , o auxílio emergencial alcançou mais de 68 milhões de brasileiros – cerca de 32,2% da população e cerca de 40% das residências –, que receberam mais de R$ 330 bilhões em parcelas.