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Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em outubro nesta terça (27)

Beneficiários podem receber de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. Auxílio também será pago para inscritos no Bolsa Família com NIS final 7

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 18:16

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 abr 2021 às 18:16
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS Crédito: Siumara Gonçalves
Nesta terça-feira (27), a Caixa Econômica Federal deposita mais uma rodada da 1ª parcela do novo auxílio emergencial. Vão receber os beneficiários nascidos no mês de outubro. Os valores podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar, e serão depositadas nas poupanças sociais digitais, as mesmas contas utilizadas para recebimento do benefício no ano passado.
O saque em espécie e transferências dos recursos para este grupo só poderão ser feitos a partir do dia 13 de maio, seguindo o novo cronograma de saques que foi antecipado. Até lá os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de diversos estabelecimentos comerciais.

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Também recebem a primeira parcela, nesta terça (27), os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 7. Esse grupo recebe o valor que for mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios. O calendário desses inscritos segue conforme o número do NIS. (veja o calendário no final da matéria).
A nova rodada do auxílio emergencial será dividida em quatro parcelas, que serão pagas nos meses de abril, maio, junho e julho pelo governo federal. Vão receber as famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.

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Os valores podem mudar de acordo com a composição do núcleo familiar. As famílias em geral vão receber R$ 250; já as famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375 e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.
Segundo a Caixa, mais de 45 milhões de brasileiros, entre trabalhadores informais, desempregados e outros grupos inseridos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) terão acesso ao benefício nesta nova rodada de pagamentos.

VEJA O CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

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