Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em outubro nesta terça (27)

Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS

Os valores podem mudar de acordo com a composição do núcleo familiar. As famílias em geral vão receber R$ 250; já as famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375 e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.