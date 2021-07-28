Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em novembro nesta quinta (29)

Nesta quinta-feira (29), a Caixa Econômica Federal deposita a quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos no mês de novembro. Os valores podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar, e serão depositados na Poupança Social Digital dos inscritos.
Assim que o benefício for depositado já é possível realizar pagamento de contas, de boletos através do app Caixa Tem e também realizar compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Já os saques e transferências para outras contas só podem ser feitos a partir do dia 17 de agosto.
Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário da quarta parcela. Antes, os pagamentos estavam previstos para começar no dia 23 de julho.
Também recebem os recursos referentes à quarta parcela do auxílio os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 9. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos meses de agosto, setembro e outubro. O valor do benefício segue o mesmo para todas as parcelas, mas varia de acordo com a composição familiar, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.