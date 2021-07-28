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Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em novembro nesta quinta (29)

Beneficiários vão receber crédito da quarta parcela no aplicativo Caixa Tem, mas saque só será liberado em agosto. Também recebem beneficiários do Bolsa Família com NIS final 9. Confira o calendário

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2021 às 17:47
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Nesta quinta-feira (29), a Caixa Econômica Federal deposita a quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos no mês de novembro. Os valores podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar, e serão depositados na Poupança Social Digital dos inscritos.
Assim que o benefício for depositado já é possível realizar pagamento de contas, de boletos através do app Caixa Tem e também realizar compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Já os saques e transferências para outras contas só podem ser feitos a partir do dia 17 de agosto.

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Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário da quarta parcela. Antes, os pagamentos estavam previstos para começar no dia 23 de julho.
Também recebem os recursos referentes à quarta parcela do auxílio os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 9. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.

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Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos meses de agosto, setembro e outubro. O valor do benefício segue o mesmo para todas as parcelas, mas varia de acordo com a composição familiar, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.

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