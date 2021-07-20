Caixa paga 4ª parcela do auxílio emergencial para nascidos em abril

A Caixa Econômica Federal deposita nesta quarta-feira (21) a quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em abril. Os valores podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar, e serão depositados na Poupança Social Digital dos inscritos.
A partir desta quarta, já é possível realizar pagamento de contas, de boletos através do app Caixa Tem e também realizar compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Já os saques e transferências para outras contas só podem ser feitos a partir do dia 5 de agosto.
Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário da quarta parcela. Antes, os depósitos estavam previstos para começar no dia 23 de julho.
Também recebem os recursos referentes à quarta parcela do auxílio os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 3. Para quem recebe por meio da Poupança Social Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e em lotéricas, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos meses de agosto, setembro e outubro. O valor do benefício segue o mesmo para todas as parcelas, mas varia de acordo com a composição familiar, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.