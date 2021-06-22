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Benefício Emergencial

Caixa paga 3ª parcela do auxílio para nascidos em maio nesta quarta (23)

Saques ou transferências serão liberados somente a partir de julho. Até lá, dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Confira o calendário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2021 às 18:02

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 18:02

Auxílio emergencial voltou a ser pago no Brasil
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal deposita nesta quarta-feira (23) a terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em março. Os valores depositados variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O dinheiro será creditado na conta do Caixa Tem, mas saques ou transferências serão liberados somente a partir do dia 8 de julho. Enquanto isso, o beneficiário poderá movimentar o dinheiro pelo app Caixa Tem, para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code.

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Calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial 2021 é antecipado

Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário da terceira parcela.
O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.
Está confirmada ainda mais uma parcela, que deve ser paga até o fim de julho. Mas o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que o Ministério da Economia está estudando o pagamento de "mais duas ou três parcelas" do auxílio.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

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