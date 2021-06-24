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Caixa paga 3ª parcela do auxílio para nascidos em julho nesta sexta (25)

O dinheiro poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Também recebem os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 7. Veja calendário de pagamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2021 às 18:10

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 18:10

Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal paga, nesta sexta-feira (25), a terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em julho e também para inscritos no Bolsa Família com NIS final 7. Os valores depositados variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O beneficiário poderá movimentar o dinheiro pelo app Caixa Tem, para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. Contudo, saques ou transferências serão liberados somente a partir do dia 12 de julho.

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Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário da terceira parcela.
Também recebem a terceira parcela os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 7. Para eles, nada mudou no cronograma de pagamentos, e continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
Está confirmada ainda mais uma parcela que deve ser paga até o fim de julho. Mas, o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que o Ministério da Economia está estudando o pagamento de "mais duas ou três parcelas" do auxílio.

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O valor do auxílio em 2021 varia de acordo com o tipo de família:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

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