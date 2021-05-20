Caixa paga 2ª parcela do auxílio para nascidos em maio nesta sexta (21)

A Caixa Econômica Federal vai pagar nesta sexta-feira (21) a segunda parcela do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em maio. Os valores, que podem variar de R$ 150 a R$ 375, serão depositados na Poupança Social Digital dos inscritos.
O saque em espécie e transferências dos recursos só poderão ser feitos a partir do dia 8 de junho. Até lá os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais.
Os beneficiários do Bolsa Família com NIS 4 também recebem nesta sexta a segunda parcela do benefício. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso.
O calendário de depósitos da segunda parcela vai até o dia 30 de maio, seguindo o mês de aniversário dos beneficiários. Já os saques começam a ser liberados no dia 31. Estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos.
O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.