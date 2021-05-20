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Caixa paga 2ª parcela do auxílio para nascidos em maio nesta sexta (21)

Beneficiários vão receber crédito no aplicativo Caixa Tem, mas saque só será liberado em junho. Também recebem beneficiários do Bolsa Família com NIS final 4. Confira o calendário

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2021 às 20:07
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai pagar nesta sexta-feira (21) a segunda parcela do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em maio. Os valores, que podem variar de R$ 150 a R$ 375, serão depositados na Poupança Social Digital dos inscritos.
O saque em espécie e transferências dos recursos só poderão ser feitos a partir do dia 8 de junho. Até lá os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais.

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Os beneficiários do Bolsa Família com NIS 4 também recebem nesta sexta a segunda parcela do benefício. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso.
O calendário de depósitos da segunda parcela vai até o dia 30 de maio, seguindo o mês de aniversário dos beneficiários. Já os saques começam a ser liberados no dia 31. Estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos.

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O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150; 
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

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