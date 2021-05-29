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Ajuda emergencial

Caixa paga 2ª parcela do auxílio para nascidos em dezembro neste domingo (30)

Dinheiro depositado poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Saques e transferências só ficaram disponíveis em junho. Veja o cronograma de pagamentos

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2021 às 17:31
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal conclui a última rodada de pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial neste domingo (30). Vão receber os beneficiários nascidos no mês de dezembro. Os valores podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar, e serão depositados na Poupança Social Digital.
Assim que o benefício for depositado já é possível realizar pagamento de contas e boletos através do app Caixa Tem, meio pelo qual também é possível realizar compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Já saques e transferências só podem ser feitos por este grupo a partir do dia 17 de junho.

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A terceira parcela começará a ser paga partir do dia 20 de junho e os pagamentos seguem conforme o mês de aniversário dos inscritos até o dia 21 de julho.
Está programada ainda uma quarta parcela, que será paga em agosto. No entanto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo pode prorrogar o auxílio emergencial caso a pandemia da Covid-19 se agrave no país.

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O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150; 
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

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